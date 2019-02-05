Bakan Varank: "Uygulanabilir Projeler Geliştiren ve Ticarileştiren Tüm Girişimcilerimizin Yanında...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Girişimcilik Vakfı'nın düzenlediği "Giveback Gala" etkinliğinde konuştu.

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İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı