Bakan Varank: "Uygulanabilir Projeler Geliştiren ve Ticarileştiren Tüm Girişimcilerimizin Yanında...
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Girişimcilik Vakfı'nın düzenlediği "Giveback Gala" etkinliğinde konuştu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Girişimcilik Vakfı'nın düzenlediği "Giveback Gala" etkinliğinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:28 Kaynak: AA
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