Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Uygulanabilir Projeler Geliştiren ve Ticarileştiren Tüm Girişimcilerimizin Yanında...

Bakan Varank: "Uygulanabilir Projeler Geliştiren ve Ticarileştiren Tüm Girişimcilerimizin Yanında...

9 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Girişimcilik Vakfı'nın düzenlediği "Giveback Gala" etkinliğinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Girişimcilik Vakfı'nın düzenlediği "Giveback Gala" etkinliğinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:28 Kaynak: AA

İstanbul, Mustafa Varank, Güncel
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