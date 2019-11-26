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Bakan Varank: "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla...
6 saat önce
Bakan Varank: "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz"
Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak Rusya: Türkiye ile yeni bir S-400 kontratı imzalamak istiyoruz Genç sporcu, banka kredisiyle fitness sporunda dünya şampiyonu oldu Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak