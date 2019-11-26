Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla...
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla...

6 saat önce

Bakan Varank: "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz"

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programı'nı, 2020'de ilan edeceğiz"

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:08 Kaynak: AA
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