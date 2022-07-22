Bakan Varank, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Büyükşehir Belediyesi'nde projeler hakkında bilgi alması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kısa konuşması
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Valillik ziyareti ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum programı kapsamında Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, kentteki çalışmalar ve projeler konusunda Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den bilgi aldı.
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