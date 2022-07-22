Bakan Varank, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Varank, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

22.07.2022 14:56

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Büyükşehir Belediyesi'nde projeler hakkında bilgi alması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kısa konuşması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Valillik ziyareti ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Büyükşehir Belediyesi'nde projeler hakkında bilgi alması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kısa konuşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Valillik ziyareti ERZURUM - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum programı kapsamında Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, kentteki çalışmalar ve projeler konusunda Vali Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den bilgi aldı.

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Mahmut Uykusuz son yolculuğuna dualarla uğurladı Mahmut Uykusuz son yolculuğuna dualarla uğurladı Bakan Varank, 'Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1) Bakan Varank, 'Erzurum Toplu Açılış ve İmza Töreni'nde konuştu: (1)
Kaynak: AA

Mustafa Varank, Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Varank, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika
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