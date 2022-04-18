Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı - Son Dakika
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Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı

18.04.2022 22:46

Vaktin girmesine az bir süre kala iftar programının yapıldığı alana yürüyerek giden Varank, AK Parti Gençlik Kollarının "İftara 5 Kala" programı kapsamında trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıttı.

Vaktin girmesine az bir süre kala iftar programının yapıldığı alana yürüyerek giden Varank, AK Parti Gençlik Kollarının "İftara 5 Kala" programı kapsamında trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik dağıttı. Bakan Varank, iftar programının ardından vatandaşlara dondurma ikramında bulunurken, daha sonra Yozgat Belediyesi KOP Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gençlerle sohbet etti.

Bakan Varank, program öncesinde Yozgat Valiliği, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı
Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı
Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı
Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı

YORUMLAR
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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan oldu AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan oldu Başkan Güder, AK Parti ilçe teşkilatıyla iftarda buluştu Başkan Güder, AK Parti ilçe teşkilatıyla iftarda buluştu

AK Parti, gençlik, Yozgat, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, vatandaşlara iftarlık ve dondurma dağıttı - Son Dakika


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