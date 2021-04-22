Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması - Son Dakika

Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması

22.04.2021 21:41

Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Milli Savunma Bakanı Akar, Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceleyerek, önemli mesajlar verdi.

Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması

KAYSERİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Milli Savunma Bakanı Akar, Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen inaktif aşı adayı çalışmalarını yerinde inceleyerek, önemli mesajlar verdi.

Bakan Varank, insan denemelerindeki aşı adayının faz 2 sonuçlarının ay sonunda Sağlık Bakanlığı'na iletileceğini belirterek, burada başarılı sonuçlar elde edildiğinde Faz-3 çalışması ve ardından seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayı elde etmiş olacaklarının altını çizdi. Bakan Akar da, tüm vatandaşların aşılama konusunda bilinçli olması gerektiğinin altını çizerek aşı çalışmalarının sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik olarak değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmaları gerektiğini vurguladı. Bakanlara ziyaretlerinde Vali Şehmus Günaydın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu eşlik etti.

Bakanlar Varank ve Akar, ilk olarak yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayının faz çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi'nde bulunan İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında iki bakana bilgi verdi.

Bakanlar, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, yerli aşı adayı hakkında bakanlara bilgi verdi. Varank ve Akar ayrıca, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden yeni aşı geliştirme merkezini inceledi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Varank, aşı adayının faz 2 çalışmaları ikinci doz aşılamaların yapıldığını belirterek "Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibariyle Sağlık Bakanlığına iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Bilim insanlarımızın ve alt yapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz"

Varank, salgınla mücadele etmenin en önemli yolunun aşı olduğuna dikkati çekerek vatandaşların vakti geldiğinde, aşıya erişim sağladıklarında aşılarını olması gerektiğini aktardı. Gönüllülerin, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının geliştirilmesine destek olmak istemeleri durumunda Erciyes Üniversitesine başvurabileceklerini dile getiren Varank, "Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz 2 çalışması tamamlandı ama faz 3 için gönüllüler istenecek. Hem Türkiye'deki bilim insanlarımızın hem alt yapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz. Bu alana dönük de hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım"

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'a karşı mücadelede aşının önemine değinerek "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Mücadeleyi, aşıyla başarılı bir şekilde götürebiliriz. Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım. Bu konuda bizim için gurur verici bir noktaya gelindiğini görüyoruz" dedi.

Erciyes Teknopark yüzde 98 doluluk oranıyla faaliyetlerini sürdürüyor

Varank ve Akar, daha sonra Erciyes Teknopark'a giderek burada yapılan bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Teknoparkta 255 Ar-Ge firması bulunduğu ve yüzde 98 doluluk oranıyla faaliyetlerin sürdüğü öğrenildi. Teknoparkın 2007-2020 yılları arasında 40 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı yaptığı ifade edildi.

Bakanlara teknoparkta bulunan Mekanik Kuluçka Merkezinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle inşa edildiği bilgisi verildi. 8 hangardan oluşan kuluçka merkezinin birinci etabının Ekim 2020'de hizmete girdiği, 2 ayda yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı kaydedildi. Mekanik Kuluçka Merkezinin 16 hangardan oluşacak ikinci etabının inşaatının Temmuz 2021'de tamamlanması ve hizmete sunulması planlanıyor.

İki bakan daha sonra teknoparkta bulunan Valentis Biyoteknoloji firmasının biyoreaktör üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Aşı, ilaç ve gıda üretiminde kullanılan biyoreaktörler, tamamen ithal ediliyor. İki bakana, firma tarafından geliştirilen ve 2 litre hacme sahip bir biyoreaktör tanıtıldı. Geçen yıl imal edilerek test çalışmalarına başlanılan biyoreaktörün, istenilen biyolojik malzemeleri başarıyla ürettiği bilgisi verildi.

Projenin ikinci aşamasında 300 litre kapasiteli gerçek ölçekli bir biyoreaktör tasarımı gerçekleştirilerek üretimi tamamlandığı ve biyoreaktörün halen test ve iyileştirme çalışmalarına devam edildiği anlatıldı.

Bakanlar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı da ziyaret etti.

Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması
Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması

Erciyes Üniversitesi, Erciyes, Kayseri, Milli, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bakan Varank ve Bakan Akar'dan Kayseri'ye aşı çıkarması - Son Dakika


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