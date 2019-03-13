Son Dakika Haberleri: Bakan Varank ve Fatih Başkan Adayı Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti

Bakan Varank ve Fatih Başkan Adayı Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti

28 dakika önce

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki gençleri ziyaret etti.

Bakan Varank ve Fatih Başkan Adayı Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki gençleri ziyaret etti.

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Mehmet Ergün Turan, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphanede ders çalışan gençleri ziyaret eden ikili, gençlerin derdini dinleyip onlarla birlikte sohbet etti. Bir gencin, oyunun CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'ndan yana olacağını söylemesi üzerine Varank, "Onlar yalancı bahar. Tecrübeye oy vereceğiz, işi bilene oy vereceğiz" diye yanıt verdi.

Öte yandan Varank, gençlerin internet ihtiyacını karşılaması için 10 GB internet bulunan kart hediye etti. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Varank ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan daha sonra kütüphanede bulunan gazete arşivini ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından kütüphaneden ayrılan ikili, kütüphane için sırada bekleyen gençlerle sohbet etti. Daha sonra protokol, hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

Mustafa Varank, belediye başkan adayı, Güncel
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