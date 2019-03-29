Son Dakika Haberleri: Bakan Varank ve Kasapoğlu'ndan Salihli'ye Ziyaret

Bakan Varank ve Kasapoğlu'ndan Salihli'ye Ziyaret

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesini ziyaret etti.

Bakan Varank ve Kasapoğlu'ndan Salihli'ye Ziyaret, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'nın Salihli ilçesini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret için Manisa'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda'yı ziyaret etti.

Salihli Belediyesi önünde Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve sporcular tarafından karşılanan Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu'na çiçek verildi. Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, Başkan Kayda'ya Pazar günü yapılacak olan seçimlerde başarılar diledi.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin eşlik ettiği Bakan Varank ve Bakan Kasapoğlu, otobüs ile şehir turu attı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:42 Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, Mustafa Varank, Manisa, Salihli, Politika
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