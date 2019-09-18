Bakan Varank: "Veri analitiği ve okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatıyoruz.
30 dakika önce
Bakan Varank: "Veri analitiği ve okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Veri analitiği ve okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatıyoruz. Yetkinliği gösteren 'dijital rozet' uygulamasını başlatıyoruz."
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