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Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)

17.12.2021 13:03
Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıktıklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programının orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıktıklarını bildirdi.

Varank, Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 2021 Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde, üretim, istihdam ve ihracatta yakalanan olumlu gelişmelerin sürekliliğinin sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Bunun yolunun da verimli üretim yöntemlerinin tüm ekonomiye yaygınlaşmasından geçtiğine işaret eden Varank, bu noktada yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelişim hedeflediklerini ve tüm çalışmalarını bu hedefe göre dizayn ettiklerini dile getirdi.

Bakan Varank, Milli Teknoloji Hamlesi Vizyonu ile daha verimli, daha dijital ve daha yeşil bir sanayi oluşturduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Üç aylık, yıllık ve ölçeğe göre olmak üzere verimlilik istatistikleri hazırlayarak gelişmeleri sürekli takip ediyoruz. Kaynak verimliliği konusunu 2020 ve 2021 yılları için Kalkınma Ajanslarımızın da ana teması olarak belirlemiştik. Ajanslar, 'üretirken de tüketirken de verimlilik' vurgusuyla çalışmalar yürütüyor. Firmaların, kaynak verimli bir yapıya dönüşmesini hedefleyen endüstriyel simbiyoz, temiz üretim, enerji verimliliği, yalın üretim gibi alanlardaki projelerine yaklaşık 70 milyon lira destek sağladık. Ayrıca AB desteğiyle verimlilik alanında toplam bütçesi yaklaşık 6 milyon avro olan 2 proje gerçekleştirdik. Firmaların verimlilik literatürüne kolay erişimi için kasım ayında Dijital Verimlilik Kütüphanesi'ni hizmete açtık. Bu kütüphanede 700'ü aşkın kitap ve yayın erişime açılmış durumda. Bildiğiniz gibi bundan önceki buhar devrimi, elektrik devrimi ve otomasyon devrimi sırasında aksiyon almakta geç kalmıştık. Eski ve verimsiz teknolojilerle yoluna devam eden sanayicimiz rekabetçiliğini kaybetmişti. Ancak bu kez, dijitalleşme devriminde adımlarımızı hızlı ve kararlı bir şekilde atarak verimliliği en üst düzeye taşıyacağız."

"Dijital dönüşüm sanayicinin rekabetçiliğinde bir kaldıraç görevi görecek"

Dijital dönüşümün sanayicinin rekabetçiliğinde bir kaldıraç görevi göreceğini söyleyen Varank, "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri, yani Model Fabrikalar, sanayiciye bu yolculuğunda yol arkadaşlığı yapıyor. Firmalarımız, sayısı 8'i bulan bu merkezlerde aldığı danışmanlık hizmetleri sayesinde yüzde 60'ın üzerinde verimlilik artışları kaydediyor." dedi.

Varank, yine bu sene imalat sanayinde dijitalleşme temasıyla KOSGEB'in açtığı çağrı sonucunda firmalar için 116 milyon liralık destek kararı aldıklarına işaret ederek, "Ayrıca, Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte 'Endüstriyel Nesnelerin İnterneti', 'Üretimde Yapay Zeka' ve insan kaynağına yönelik projeler yürütüyoruz. Bu sayede dünyanın birçok ülkesinin uzman insan kaynağına ve tecrübelerine erişim sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Verimliliğin, kaynakları ülkenin gelecek kuşaklarıyla paylaşmak olduğunu belirten Varank, şunları söyledi:

"Ürün ve hizmetleri savurganlıktan uzak, çevreye saygı göstererek üretmektir. İşte bu yüzden ülkemizin refahını artırmamızı ve vatandaşlarımıza daha güzel koşullar sunmamızı sağlayacak verimliliği baş tacı ediyoruz. Ancak verimlilik konusunda başarıyı yakalayabilmenin yolu, beraber hareket etmekten geçiyor. Bu bağlamda verimlilik çalışmalarının büyük, orta, küçük ölçekli demeden ülkemizin dört bir tarafındaki sanayicimiz tarafından yürütülmesi önem arz ediyor. İşte bugün bir araya geldiğimiz Verimlilik Proje Ödülleri organizasyonu bu noktada önemli bir görevi icra ediyor. Verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve verimli projelerin sağladığı yararların kamuoyuna tanıtılmasına öncülük yapıyor."

Sanayicilere üretime, verimliliğe ve ülkeye değer katmaya odaklanma çağrısında bulunan Varank, "Biz her zaman sizin yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz." dedi.

Bu vesileyle KOSGEB ile başlattıkları yeni bir destek programının müjdesini de vermek istediğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

"Malumunuz KOSGEB'in Ar-Ge'ye yönelik destek programını bu yılın başında güncelledik. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon adını verdiğimiz yeni destek programının ilk çağrısına da mart ayında çıktık. Elektrikli otomotiv sektörü ile 5G gibi yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerine dönük olan bu çağrımıza ilişkin değerlendirme süreçlerinin sonuna geldik. Yakın zamanda sonuçları ilan edeceğiz. Bugün ise programın orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara yönelik ikinci çağrısına çıkıyoruz. Bu yeni çağrımızla da ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayii ve raylı sistem araçları alanlarına odaklanıyoruz."

Varank, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonlarına uygun şekilde bu sektörlerdeki kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacaklarını vurgulayarak, "İlk çağrımızdan farklı olarak bu kez mikro işletmeleri de destek kapsamına aldık. Orta ölçekli işletmelere 6 milyon, küçük işletmelere 1,5 milyon, mikro işletmelere de 900 bin liraya kadar destek vereceğiz. Proje teklif çağrısı, 8 Şubat'a kadar başvurulara açık. Tüm işletmelerimizi bu destekten yararlanmaya davet ediyorum." dedi.

(Bitti)

Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)
Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)
Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)
Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)
Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2)

Araştırma Geliştirme, Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank, Verimlilik Proje Ödülleri&TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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