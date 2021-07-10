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Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR - Son Dakika

Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR

10.07.2021 19:48

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleşen açılış programlarının ardından ASELSAN Sivas'ın 5'inci kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gerçekleşen açılış programlarının ardından ASELSAN Sivas'ın 5'inci kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı. Varank, programda açılan stantları gezerek hatıra parası baskısı yaptı. Etkinlikte konuşan Varank, "Kamu- özel sektör ortaklığında, 5 yıl önce kurulan firmamız, 'Savunma Sanayinin Milli Gözü' sloganıyla yola çıkmıştı. ve hamdolsun bugün, optik bileşenler ve elektro- optik cihazlarda seri üretim yapabilen lider bir firma haline geldi. Biz her fırsatta girişimci olmanın, üretim yapmanın, istihdam sağlamanın önemine vurgu yapıyoruz. Türkiye'nin yazacağı yeni başarı hikayelerinin bu anahtarda saklı olduğunu dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz bir vizyonumuz var. Milli Teknoloji Hamlesi. Hedefimiz belli; Türk mühendislerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği yüksek teknolojili ürünlerin merkezi olan bir Türkiye. İşte ASELSAN Sivas bu hedef doğrultusunda attığı adımlarla savunma sanayi ekosistemimize 100 milyon dolarlık bir katkı sağladı. Daha da önemlisi, kullandığı teknolojileri yerlileştirmek üzere birbirinden kıymetli Ar-Ge çalışmaları yürüttü. Kendi Ar-Ge Merkezine ve Tasarım Ofisine sahip olan şirket, 5 yıl gibi kısa bir sürede güvenlik güçlerimize çok kritik ürünlerin teslimatını gerçekleştirdi. 40 bin gündüz görüş dürbünü, 25 bin gece görüş dürbünü, 30 bin refleks nişangah ve 2 bin keskin nişancı dürbünü bunlardan sadece bazıları. Yine 2 bin 500'ün üzerinde çok hassas sürekli odaklı termal kamera objektifi burada üretildi. Optik litografi, lazer optik ve band pass filtre gibi birçok kritik teknoloji burada geliştirildi. 300'ü aşkın hassas optik ürün burada, ASELSAN Sivas'ta millileştirdi. ve şimdi üretilen ürün kalemlerinin tamamına yakını, belli miktarlarda ihraç ediliyor. Made in Türkiye damgalı ürünler Sivas'ın merkezinden çıkıyor, dünyanın dört bir yanında kullanılıyor. Elektro- optik cihaz ve mercek üretimi konusunda da ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma noktasında kararlıyız. Bu sebeple, burada kazanacağımız mühendislik ve üretim kabiliyetleri çok değerli. İşte, bakanlığımız onaylı Ar-Ge merkezinde Türk mühendisleri katma değerli ve yenilikçi ürünler geliştiriyor. Tabanca refleks nişangah ailesi, zırhlı araç periskop ailesi ve holografik refleks nişangah ürünleri, bu faaliyetler sonucunda seri üretim aşamasına geldi. Şimdi kritik bir ürün çalışması daha var; uzay teleskobu merceği. Allah'ın izniyle onu da ürettiğimizde, bu ürünü geliştirebilen sayılı ülkelerden biri olacağız" diye konuştu.

'YÜZDE 100 YERLİ SAVUNMA SANAYİNE ULAŞMALIYIZ"

ASELSAN Sivas'ın yalnızca savunma sanayine değil, Sivas ve çevresine de çok önemli katkılar sunduğunu belirten Bakan Varank, "Bir yandan bölge sanayisi gelişiyor, diğer yandan bu sektörde yeni girişimler ortaya çıkıyor. Bugün, ASELSAN için ufacık bir parçayı üreten küçük bir atölye, burada kazandığı tecrübeyle, belki yarın çok daha kritik parçaları üretme noktasına gelecek. Birbirine öğreten, birbirinin elinden tutup kaldıran bir sanayi anlayışını arzuluyoruz. İşte Kırıkkale silah sanayi OSB ve Ankara uzay ve havacılık ihtisas OSB bu noktada örnek teşkil ediyor. Buralarda nitelikli iş gücüne sahip yerli ve yabancı işletmeleri bir araya getiriyoruz. Türkiye sanayisinin gündemi; yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve Ar-Ge olmalı. Biz bu doğrultuda sanayi ve teknoloji bakanlığı olarak, tüm ilgili ve bağlı kuruluşlarımızla, işletmelerimizin yanındayız. Bugüne kadar ASELSAN'a sadece Ar-Ge merkezleri kapsamında sağladığımız destek yaklaşık üç buçuk milyar liraya ulaştı. TÜBİTAK aracılığıyla, ASELSAN'ın 114 projesine 625 milyon lira destek verdik. Yine ASELSAN için 9 yılda 18 teşvik belgesi düzenledik; bunların 3'ü ASELSAN Sivas özelinde verildi. Bu ülkede taş üstüne taş koyan tüm girişimcilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Savunma Sanayi'nde yerliliğin ve yüksek teknolojiye sahip olmanın önemini yaşanan her kriz sonrası tekrar tekrar tecrübe ediyoruz. Sözde adaletten bahsedenlerin, işlerine gelince bu kavramları nasıl yok saydıklarını, ambargo kartına nasıl sığındıklarını görüyoruz. İşte tam da bu sebeple, biz kendi göbeğini kendisi kesebilen, güçlü bir ülke olmalıyız. Türkiye'nin istikbalini ve istiklalini teminat altına alacak yüzde 100 yerli savunma sanayine ulaşmalıyız. Elbette bu yol; baş koyması zor, yürümesi meşakkatli bir yol" dedi.

'GENÇLERİMİZE GÜVENİYOR, İNANIYORUZ'

Ufku ve vizyonu geniş gençlerimizle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacaklarını söylediğini ama bunun birilerini rahatsız ettiğini dile getiren Varank, "Adının önünde güya profesör olan ve bu çürümüş zihniyetin temsilcisi olan birisi çıktı; kendince gençlerimizi aşağılamaya kalktı. 'Sizin insan kaynağınız iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak, altyapınız yetersiz, siz bu işi başaramazsınız' dedi. Şimdi ben kendisine sesleniyorum: O iyi eğitilmemiş, bilgi toplumundan uzak dediğin insan kaynağıyla, biz bugün bölgesinde savaşları bitiren insansız hava araçlarını geliştiriyoruz. O yetersiz gördüğün altyapıyla, biz bugün yüzde 70 yerlilikle 762 savunma sanayi projesi yürütüyoruz. Bunlar, bugün tüm dünyanın övmek zorunda kaldığı İHA ve SİHA'larımıza da karşı çıkan, 'ama motoru yerli değil' diyenlerdi. İnanın bugün ellerinde imkan olsa yine bu projeleri, bu yatırımları engellerler. Emin olun onlara kalsa, bugün gelir ASELSAN Sivas'ı kapatır yerine heykel Sivas fabrikası açarlar. Bunların vizyonu, zihniyeti bu kadar. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz gelecek savunma sanayi cironuzu 1 milyar dolardan 9 milyar dolara çıkaracak, ihracatınızı 10 kat arttıracaksınız. Mesleği deprem uzmanlığı olan birileri çıkacak, bunca emeği, bunca mücadeleyi yok sayarak gençlerimizin özgüvenine kastedecek. Kimse kusura bakmasın. Biz gençlerimizi sokakta bulmadık, sizin gibi ideolojik sapkınlara da yedirmeyiz. 2016'da savunma sanayimizde 35 bin insanımız çalışıyordu, bugün bu sayı 78 bin. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artacak. İşte o zaman bu zatlar Türkiye'nin, Türk mühendis ve teknisyenlerinin başarılarını, söylediklerinden utanarak izleyecekler. Biz gençlerimize güveniyoruz, onlara inanıyoruz. Benim kendilerinden istirhamım, sakın ola ki bu tür kışkırtmalardan morallerini bozmasınlar. Gençler! siz işinize, projelerinize, çalışmalarınıza odaklanın. Türkiye Cumhuriyeti sizin yanınızdadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sizin yanınızdadır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR
Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR

Mustafa Varank, Türkiye, Sivas, Uzay, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! BAKAN VARANK: VİZYONSUZ BİR MUHALEFETİMİZ VAR - Son Dakika


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