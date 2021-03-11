Bakan Varank, Xiaomi'nin Avcılar'daki akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Varank, Xiaomi'nin Avcılar'daki akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti

11.03.2021 10:32
Bakan Varank, Xiaomi'nin Avcılar'daki akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Xiaomi'nin fabrikasını ziyaret ettiği esnada tesisinin yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağını vurgulayarak, "Tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, Xiaomi'nin fabrikasını ziyaret ettiği esnada tesisinin yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağını vurgulayarak, "Tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak" dedi.

Global teknoloji devlerinin Türkiye'ye yatırımları sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de test üretimine başlayan Oppo'nun ardından Xiaomi'nin fabrikasını da ziyaret etti. Tesiste incelemelerde bulunan Bakan Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye'de satılmaya başlayacak" dedi. Varank, tesisinin yılda 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacağını vurgulayarak "Tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak" diye konuştu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dünyanın en büyük şarj ve akıllı telefon aksesuarı üreticisi Finlandiya menşeli Salcomp ile Türkiye'de yapacağı üretim için İstanbul Avcılar'ı seçti. Burada 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika binası baştan aşağı yenilendi. 15 bin metrekarelik kapalı alanı, 7 bin 500 metrekarelik temiz odası bulunan üretim tesisinde Salcomp'un teknoloji çözüm ortaklığını ise Kontrolmatik firması üstlendi.

Fabrikadaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Varank, özetle şunları kaydetti:

"Özellikle global teknoloji firmalarının Türkiye'de akıllı telefon pazarına yatırım yapmaya başladıklarını daha önce konuşmuştuk. Tüm Türkiye'nin aslında merakla beklediği bir husustan bahsediyoruz. Xiaomi telefonlarının üretildiği ve önümüzdeki dönemde üretileceği Avcılar'daki fabrikayı ziyaret ediyoruz. Bildiğiniz gibi Xiaomi bir global teknoloji firması. Şu anda marka olarak dünyada en üst sıralara tırmanan, dünyanın en güçlü firmaları arasında yer alan Çin menşeili bir firma. İşte Xiaomi artık telefonlarını Türkiye'de üretmeye başlıyor."

Bakan Varank, Xiaomi'nin fabrikasının yenilendiği belirterek, "Tabii firmanın stratejisi, kendileri üretim yapmıyorlar. Genelde partnerlerle, ortaklarla üretim gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de seçtikleri üretici firma da Salcomp. Salcomp da yine tüm dünyada teknoloji alanında üretim yapan çok önemli bir global marka. İşte bugün burada bulunduğumuz fabrika aslında 1975 yılında kurulmuş eski bir fabrika. Burayı satın aldılar. Burada gördüğünüz şekilde modern bir şekilde fabrikayı yenilediler. 15 bin metrekarelik kapalı alanda üretim yapacaklar. Yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik 'temiz oda' oluşturdular" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, demonte parçalardan oluşan ve başka bir ülkede montajı gerçekleştirilmek üzere ihraç edilen mallardan (CKD) itibaren üretim olduğunu vurgulayarak, "Telefon üretimleri SKD ya da CKD'den başlayabiliyor. SKD, daha az parçanın montajla bir araya getirilmesi. CKD ise komponentlerin daha en baştan itibaren üretilip yerleştirilmesiyle yapılan bir üretim çeşidi. Global firmalar, Türkiye'ye gelerek CKD'den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklar. Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Xiaomi'nin tesislerinde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşacağına dikkati çeken Varank, "Bu gördüğünüz tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacak. Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye'ye yatırım yapmasından, Türkiye'ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz: Türkiye'ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye'deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye'den ihracatı da hedefleyin" dedi.

Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu, ayrıca özellikle akıllı telefon anlamında 10 milyonun üzerinde telefonun satıldığı bir pazar olduğunu aktaran Varank, "Hem bu pazarda iddialı bir şekilde bulunmak hem de Türkiye'deki yaptıkları üretimle dünyaya bu telefonları satabilmek global markalar açısından önemli. İnşallah burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde yani yıllık 5 milyon telefon kapasitesine ulaşıldığında da 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Varank, Türkiye'nin AR-GE yatırımlarını da çekeceğini belirterek, "Hem Xiaomi hem Salcomp'un temsilcileri benimle. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada özellikle know-how transferiyle kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin de yetişmesine katkı sağlıyorlar. İnşallah global teknoloji firmalarını Türkiye'ye daha fazla çekmek, beraber Türkiye'de ortaklıklarının önünü açmak için de biz hükümet olarak önümüzdeki dönemde desteklerimizi teşviklerimizi sürdüreceğiz. Sadece üretim değil Ar-Ge alanında da bu firmaların Türkiye'ye yatırım yapma niyetleri var. İnşallah o yatırımlarını da Türkiye'ye çekmeyi başaracağız" değerlendirmesini yaptı.

(Mustafa Cenik - Adem Aslan/İHA)

Cep Telefonu, Avcılar, Türkiye, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Xiaomi'nin Avcılar'daki akıllı telefon fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika


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