Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak" - Son Dakika

Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak"
11.03.2021 10:30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin İstanbulda bulunan fabrikasında incelemelerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin İstanbulda bulunan fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Varank incelemelerinin ardından açıkalamalarda bulundu.
Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak."
Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak."
Son Dakika Rusya Dışişleri Bakanı: Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaşmaya varıldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi NASA, Mars'a gönderdiği uzay aracının kaydettiği ilk ses kayıtlarını paylaştı Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Sular çekilince yerleşim yeri ortaya çıktı! Köylüler eski evlerine bakıp hasret gideriyor