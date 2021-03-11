Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak" - Son Dakika

Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak"

11.03.2021 10:30

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin İstanbulda bulunan fabrikasında incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Xiaomi'nin İstanbulda bulunan fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Varank incelemelerinin ardından açıkalamalarda bulundu.

Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak."

Bakan Varank: "(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Burada tam kapasiteyle üretime geçildiğinde 2 bin vatandaşımız istihdam imkanı bulacak."

Bakan Varank: (Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak
Bakan Varank: (Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak
Bakan Varank: (Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak
Bakan Varank: (Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak

Mustafa Varank, Türkiye, Xiaomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: '(Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikası) Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak' - Son Dakika


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