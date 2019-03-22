Son Dakika Haberleri: Bakan Varank Yalova'da Ahşap Ambalaj Fabrikası Açtı

Bakan Varank Yalova'da Ahşap Ambalaj Fabrikası Açtı

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ahşap ambalaj fabrikasının açılışını yaptı.

Bakan Varank Yalova'da Ahşap Ambalaj Fabrikası Açtı, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ahşap ambalaj fabrikasının açılışını yaptı.

Taşköprü beldesinde, Ünse Ahşap Ambalaj Fabrikası'nın açılış töreninde bir konuşma yapan Varank, Yalova için ellerinden geldiğince çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini söyledi.

Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bizim bütün derdimiz Yalova üretim ve istihdamla anılsın, onun gayreti içinde olalım. Bütün derdimiz bu. Yalova'mızın müthiş bir sanayi potansiyeli var. Biz bu potansiyeli görüyoruz, buna dönük adımlarımızı hızlandırıyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra yerel yönetimle tam bir uyum içinde biz Yalova'yı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Yerel belediyecilik anlamında burayı adeta bir cazibe merkezi haline dönüştürmek istiyoruz."

Ünse Ahşap Ürünler Fabrikası'nın yeni bir yatırım olduğunu anlatan Varank, tesisin tam vardiyaya geçildiğinde 100 kişiye iş imkanı sağlayacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Törene, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Taşköprü Belediye Başkanı Nedret Gülen, AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak, AK Parti Taşköprü Belediye Başkan adayı Şaban Ertan katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA

AK Parti, Yalova, Ekonomi
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