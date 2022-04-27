Bakan Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi imza törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi imza törenine katıldı Açıklaması

27.04.2022 16:58
Bakan Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi imza törenine katıldı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezinin hayata geçirileceğini belirterek, "Yaklaşık 3 bin 500 kişiye bu proje kapsamında eğitim vermek ve bunların büyük bir kısmının organize sanayi bölgesi içinde istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezinin hayata geçirileceğini belirterek, "Yaklaşık 3 bin 500 kişiye bu proje kapsamında eğitim vermek ve bunların büyük bir kısmının organize sanayi bölgesi içinde istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Yalova Valiliğine gelen Varank'ı, Vali Muammer Erol karşıladı.

Valilik binasında Varank'ın katılımıyla düzenlenen törende, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ile Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Direnç Özdemir, "Yalova Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi" için imza attı.

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada, kalkınma ajanslarıyla şehirlerdeki ihtiyaçlara yönelik projeler geliştirdiklerini dile getirdi.

Projeleri de yerel paydaşlarla hayata geçirdiklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 13 milyon liralık bir destekle projeye bakanlık olarak katkı sunacağız. Özellikle Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde istihdam edilecek vatandaşlarımız başta olmak üzere nitelikli insan kaynağı yetiştirecek, vatandaşlarımızın meslek sahibi olmalarını sağlayacak eğitimleri vereceğiz. Yaklaşık 3 bin 500 kişiye bu proje kapsamında eğitim vermek ve bunların büyük bir kısmının organize sanayi bölgesi içinde istihdam edilmesini sağlamak istiyoruz. Bu imzayla birlikte aynı zamanda sürekli eğitim merkezini de hayata geçireceğiz. Sürekli eğitim merkezinde de kariyerlerinde hiçbir formal eğitim almamış olan, kariyerlerinde mesleki eğitim tecrübesi bulunmayan vatandaşlarımızı sürekli eğitim merkezlerinde eğitip, onları da istihdam sektörüne 'nasıl katabiliriz?' diye bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız."

Bakan Varank, Yalova'nın, Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla Marmara Bölgesi'ne çok ciddi bir üretim üssü olarak ön plana çıktığını kaydetti.

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin Yalova'nın parlayan yıldızlarından biri olduğunu ifade eden Varank, "Birçok firmamız şu anda buradan tahsislerini yaptırmış durumda. En kısa zamanda temel atmalar, fabrikaların inşaatları başlayacak. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalarımızın ihtiyaç duyacağı personelleri de işte bu mesleki eğitim merkezi projesiyle biz sağlamış olacağız." dedi.

Bakan Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi imza törenine katıldı Açıklaması
Bakan Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi imza törenine katıldı Açıklaması
Bakan Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi imza törenine katıldı Açıklaması
Bakan Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi imza törenine katıldı Açıklaması

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Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, İstihdam, Yalova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Yalova'da Nitelikli İstihdam Merkezi Projesi imza törenine katıldı Açıklaması - Son Dakika


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