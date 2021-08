Bakan Varank, Yalova'da Temiz Oda Sistemleri Fabrikası açılış töreninde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kötülükten, kaostan beslenen hasta ruhlar özellikle sosyal medyada büyük zehir saçıyorlar. Bu provokasyonlara lütfen prim vermeyelim. Biz her insanın olduğu gibi her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin de hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Devlet var, hükümet var. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyelim." dedi.

Varank, Özyapı İnşaat'ın Temiz Oda Sistemleri Fabrikası'nın açılış töreninde, doğal afetlerle canla başla mücadele ettiklerini, bunların yanı sıra yatırımdan, üretimden, Türkiye ekonomisinin kalbi olan sanayiden de vazgeçmediklerini söyledi.

Yangınlar nedeniyle oluşan toplumsal duyarlılığı yönlendirmek isteyen provokatörlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Kötülükten, kaostan beslenen hasta ruhlar özellikle sosyal medyada büyük zehir saçıyorlar. Bu provokasyonlara lütfen prim vermeyelim. Biz her insanın olduğu gibi her ağacın, her hayvanın, her börtü böceğin de hayat hakkını son nefesimize kadar koruruz. Devlet var, hükümet var. Kaos isteyenlerin, nefret tohumu ekenlerin, toplumun vicdanını istismar edenlerin oyunlarına gelmeyelim. Dezenformasyonla, yalan haberlerle toplumun moral durumunu bozmak isteyenler amaçlarına kavuşamayacaklar. Orman yangınları üzerinden toplumsal kardeşlik hukukumuzu hedef alarak daha büyük yangınları tutuşturmak isteyenleri biz tanıyoruz. Gün kaos isteyen, gerilim isteyen, kavga ve şiddet isteyenlerin emellerini boşa çıkaracak 85 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik günüdür. Bütün yangınları birlik ve beraberlik ruhuyla söndüreceğiz ve sonsuza kadar da birlik ve beraberlik içinde bu devlete hizmet edeceğiz."

Açılışını yaptıkları fabrika hakkında bilgi veren Varank, temiz odanın içinde bulunan kişileri ve aletleri kötü kokudan, tozdan ve mikro-organizma gibi parçacıklardan koruyan hijyenik bir sistem olduğunu anlattı.

Sektörün çok hassas ve yüksek teknolojili bir alan olduğunu dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Bu sistemler hastanelerde, laboratuvarlarda, ilaç üretimi yapılan tesislerde ve savunma sanayiinde sıklıkla kullanılıyor. İşte bu fabrikada temiz oda sistemlerinde kullanılan malzemelerin imalatı ve montajı yapılıyor. Türkiye olarak temiz oda malzemelerinde maalesef ithalat oranımız yüksek. Bu yüzden, firmamız ilk olarak bu oranı düşürmeyi hedeflemiş durumda. İkinci ve esas hedef ise ihtiyacımızı karşıladıktan sonra ihracatçı konumuna geçmek. Mahiyeti itibarıyla bu malzemeler sürekli Ar-Ge'ye ihtiyaç duyan ve teknolojik açıdan geliştirilmesi gereken ürünler. Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de ayakta kalabilmenin yolu, rekabetçiliğin temel unsuru olan Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Bu yüzden firma yetkililerine fabrika bünyesinde hızlıca bir Ar-Ge merkezi kurmalarını tavsiye ediyorum. Bu noktada çok cazip devlet desteklerimiz mevcut."

Bakan Varank, cari açığın yüksek olduğu sektörlerde yapılan yatırımlara büyük önem verdiklerini belirterek, fabrikanın yatırımı için düzenledikleri teşvik belgesi ve sağladıkları desteklerin de bunun en büyük göstergesi olduğunu vurguladı.

Yatırımın hayata geçmesinden dolayı firmaya teşekkür eden Varank, fabrikanın Yalova'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

"İnşaat sektörünün sürdürülebilirliği açısından teknolojik gelişmelere adaptasyonu büyük önem arz ediyor"

Bakan Varank, inşaatın kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörü ile üretim yapan büyük ve önemli bir sektör olduğunu dile getirerek, şunları ifade etti:

"Türkiye ekonomisin büyüme performansına yaptığı katkı dikkate alındığında, lokomotif sektörlerden bir tanesi. Türkiye'de çalışan nüfusun yüzde 9'u bu alanda istihdam ediliyor. 2020 yılı rakamlarına göre, inşaat sektörü cirosu 627 milyar lira ile tüm sektörlerin yüzde 7'sini temsil ediyor. Ülkemiz inşaat malzemelerinde iç talebi karşılamanın yanı sıra uluslararası piyasalarda da başarı ile rekabet ediyor. Ancak malumunuz, günümüzde hemen her sektörde önemli paradigma değişimleri yaşanıyor. Herhangi bir üründe inovasyon yapma süresi bugün neredeyse aylara düşmüş durumda. İnşaat sektörünün de sürdürülebilirliği açısından teknolojik gelişmelere adaptasyonu büyük önem arz ediyor. İşte bu nedenle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak inşaat malzemeleri sektörünün dünyadaki pozisyonunu geliştirmesi adına firmalarımıza önemli destekler sağlıyoruz. Bugüne kadar KOSGEB, bu alanda üretim yapan 12 bin 280 işletmeye 153 milyon lira destek verdi. Kalkınma ajansları aracılığıyla 574 projeye 875 milyon lira kaynak aktardık. Yine TÜBİTAK aracılığıyla son 19 yılda sektörün yürüttüğü Ar-Ge projelerine 331 milyon lira destek sağladık. Bütün bu destekler, bir taraftan firmalarımızda Ar-Ge kültürünü pekiştirirken, diğer taraftan da rekabetçi kalabilmelerinin teminatı oluyor."

Firmaların Ar-Ge kültürünü içselleştirmesini önemsediklerini vurgulayan Bakan Varank, inşaat malzemelerinde endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık alanlarında Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalara ait 8 Ar-Ge merkezi ve 14 tasarım merkezi bulunduğu bilgisini verdi.

Yalova'nın çok büyük gemilerin üretildiği bir yer haline geldiğini ifade eden Varank, bu anlamda dünyada da bir marka haline gelmeye başladığını söyledi.

"Türkiye'de bulunan 84 faal tersanenin 30'u Altınova'da yer alıyor"

Milli Teknoloji Hamlesi ışığında bütün sektörlerde atılımları devam ettirdiklerini aktaran Varank, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de bulunan 84 faal tersanenin 30'u Altınova'da yer alıyor. Bu tersaneler için toplamda 2.7 milyar liralık sabit yatırım öngörüsünde sahip 23 teşvik belgesi düzenledik. 2020 yılında bu tersanelerden yapılan ihracat 500 milyon dolar seviyesine ulaştı. Öyle ki Yalova'nın ihracatının yüzde 88'ini bu tersaneler oluşturuyor. Tersaneler istihdam noktasında da il ekonomisine çok büyük katkı sunuyor. Bu tesislerden 26 binin üzerinde vatandaşımız evine ekmek götürüyor. Diğer taraftan ilimiz kimya, turizm ve süs bitkileri alanlarında da önemli gelişmeler kaydetti."

Bakan Varank, Türkiye'yi katma değerli üretimlerle büyütmek istediklerinin altını çizerek, ülke ekonomisini salgının etkisinin azalmasıyla daha güzel günler beklediğini kaydetti.