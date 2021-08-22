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Bakan Varank, yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten firmayı ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Varank, yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten firmayı ziyaret etti

22.08.2021 13:07
Bakan Varank, yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten firmayı ziyaret etti, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, radar sistemleri alanında yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten Radarsan firmasına ilişkin, "Kabiliyetlerini, özellikle de yapay zekayla ilgili yaptıkları yatırımları gördüğümde etkilendim.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, radar sistemleri alanında yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten Radarsan firmasına ilişkin, "Kabiliyetlerini, özellikle de yapay zekayla ilgili yaptıkları yatırımları gördüğümde etkilendim. Önümüzdeki dönemlerde böyle yerli ve milli firmalarımızın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle hem Türkiye ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlayacaklarına inanıyorum." dedi.

Varank, Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Radarsan firmasını ziyarette bulundu. Ziyarette şirketin geliştirdiği yapay zekalı yerli radar sistemleri hakkında bilgi alan Varank, şirketin geliştirdiği dünyanın ilk modüler trafik radarını da test etti.

Modüler radar, hız ölçümünün yanında plaka tanıma sistemiyle yüksek hızda hem plakaları hem de dünyadaki bütün araç marka ve modellerini tanıyabiliyor. Radarsan'ın bir başka ürünü olan Trafidar ise Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından referans cihaz olarak seçildi.

Varank, ziyarette yaptığı açıklamada, Radarsan'ın, genç mühendislerin kurduğu bir teknoloji şirketi olduğunu hatırlatarak, "Radar hız ölçüm cihazları yapıyorlar ama bunun yanında oldukça inovatif bir şekilde geliştirdikleri bir plaka tanıma sistemleri var. Bu sistemin özelliği de oldukça verimli bir şekilde ve yüksek hızlarda hem plakaları tanıması hem de dünyadaki bütün araç marka ve modellerini tanıması. Arkadaşlar, ürünlerini test etmemizi istediler. Burada bir deneme turu yaptık. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Firmamız, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem Türkiye'de ciddi bir oyuncu olmaya çalışıyor"

Mustafa Varank, teknoloji girişimciliğini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz, son dönemde yeni kurulmuş şirketlerin nasıl başarıya ulaştığını, nasıl unicorn, yani bizim tabirimizde Turcorn haline geldiklerini görebiliyoruz. Radarsan da bu alanda hem hız radarları hem plaka tanıma sistemlerinde kendi yazılımını, algoritmalarını geliştirmiş, özellikle yapay zekaya da yatırım yapmış. Bunun yanında da tabii ki donanım (hardware) üretimini de gerçekleştiren bir girişim. Ben tabii böyle firmaları tanımış olmaktan, teknopark ekosisteminde böyle firmaları misafir etmekten gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

Firmanın çalışmalarını sürdürdüğü alanın güvenlik anlamında çok önemli bir alan olduğunu belirten Varank, "Ülkeler, bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Hem trafik güvenliği açısından hem şehirlerin güvenliği açısından bu alanlar dünyada da rağbet gören alanlar. Firmamız, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem Türkiye'de ciddi bir oyuncu olmaya çalışıyor hem de dünyada da bu pazardan pay almaya çalışıyor. Ben kabiliyetlerini, özellikle de yapay zekayla ilgili yaptıkları yatırımları gördüğümde etkilendim. Kendilerine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde böyle yerli ve milli firmalarımızın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle hem Türkiye ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlayacaklarına inanıyorum." dedi.

"Yaptığımız yatırımlarla ciddi bir ekosistem oluşturduk"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, son dönemde dünya basınına yansıyan Türk teknoloji şirketlerinin başarısına değinirken, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi iyi anlamamız lazım. Özellikle AK Parti iktidarlarında biz 19 senede Türkiye'de sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi, bir girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Bu alana yapılan yatırımlar çok önemli. Altyapı, Ar-Ge, laboratuvar ve insana yapılan yatırımlarla biz bunu sağladık. Biliyorsunuz biz iktidara geldiğimizde üniversite sayımız bunun neredeyse üçte biriydi. Biz çok genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimiz, genç mühendislerimiz çok başarılılar. İşte tüm bu alanlara yaptığımız yatırımlarla ciddi bir ekosistem oluşturduk.

Bugünlerde gördüğümüz başarılar da bu ekosistemin, bu altyapıların üstüne inşa edilmiş girişimler. İşte bugün teknoparklarımıza baktığımızda 5 bin 500'den fazla şirketimiz teknoparklarda faaliyet yürütüyor. Yaptıkları ihracat çok ciddi bir rakama ulaştı. Bunun yanında özellikle katma değerli ürün geliştirmek isteyen firmalar yerinde Ar-Ge yaptıklarında kendilerine Ar-Ge merkezi ya da tasarım merkezi belgesi veriyoruz. Ciddi destekler sağlıyoruz. İşte tüm bu ekosistemi ele aldığımızda Türk girişimciliğinin, özellikle teknoloji alanındaki Türk girişimciliğinin sahip olduğumuz genç nüfusla birlikte çok hızlı ilerlediğini görebiliyoruz."

"Ürünü referans cihaz kategorisine kadar yükselttik"

Radarsan Kurucu Ortağı Serhat Doğan da geliştirdikleri teknolojilere dair bilgiler verdi.

Doğan, "2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın yurda dönüş çağrısı ve Savunma Sanayii Başkanlığının öncülüğünde Türkiye'ye döndük ve Radarsan firmamızı Savunma Sanayii Başkanlığının Teknoparkı'nda kuluçka olarak kurduk. Özellikle sivil alanda radar teknolojileri, sensör füzyonu, tabii bunların içerisinde yapay zeka gibi konularla ilgili çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz bu yapay zeka platformunun içerisinde ilk ürünümüz olan yerli ve milli Türkiye'nin ilk trafik radarı sistemini yaptık. 2018 yılında bunu tamamladık. Tüm belgelendirme süreçlerini yaptık ve arkasından da ürünü referans cihaz kategorisine kadar yükselttik. Şu anda Türkiye'ye yurt dışından gelen veya burada herhangi bir şekilde montajı yapılan ürünler bu cihaza göre yapılıyor." diye konuştu.

Güvenlik alanında hizmet edecek projelerine değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın da bahsettiği gibi ikinci ürünümüz; terörle mücadelede kullanılan, özellikle narkotik, istihbarat emniyet genel müdürlüğü birimlerinin kullandığı mobil plaka tanıma sistemini hayata geçirdik. Arkasından da otomotiv tarafında, dünyanın en büyük otomotiv devlerinden Toyota ile birlikte proje yapmaya başladık. Ülkemizin kullanımından önce Japonlarla yapay zeka konusunda proje yapmış olduk. Biz bu alanda kritik teknolojiler geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedefimiz bunları yaptıktan sonra yine yeni unicorn olarak ileride Radarsan'ı bu noktaya taşıyabilmek."

Trafidar, Türkiye'nin Almanya'dan ithal ettiği referans cihaz eksiğini kapattı

Verilen bilgiye göre, Radarsan, 4 yıllık Ar-Ge çalışmasına istinaden Yapay Zeka Platformu'nun ilk ürünü olan Yerli Modüler Trafik Radarı'nı seri üretime hazır hale getirdi. Ürün, Türkiye'nin ve dünyanın ilk modüler trafik radarı olma özelliğini taşıyor.

Yine Radarsan tarafından geliştirilen Trafidar ise Türkiye'nin Almanya'dan ithal ettiği referans cihaz eksiğini kapattı.

Güvenlik Manpro'ya emanet

Radarsan Yapay Zeka Platformu'nun ikinci ürünü olan Manpro, emniyet birimleri tarafından Türkiye'nin güvenliğinde; terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede kullanılıyor.

Radarsan Yapay Zeka Platformu'nun bir diğer ürünü olan CoVision da Toyota fabrikalarında dünyada ilk kez "kalite kontrol proseslerinde otonom sistem" olarak tercih ediliyor.

Mustafa Varank, Yapay Zeka, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten firmayı ziyaret etti - Son Dakika


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