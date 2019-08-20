Bakan Varank, yapay zeka konferansı için Berlin'e gidecek
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 22 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilecek yapay zeka konferansına katılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 22 Ağustos'ta Almanya
'da gerçekleştirilecek yapay zeka konferansına katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:09
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