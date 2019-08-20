Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, yapay zeka konferansı için Berlin'e gidecek
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Bakan Varank, yapay zeka konferansı için Berlin'e gidecek

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 22 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilecek yapay zeka konferansına katılacak.

Bakan Varank, yapay zeka konferansı için Berlin'e gidecek, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 22 Ağustos'ta Almanya'da gerçekleştirilecek yapay zeka konferansına katılacak.
Mustafa Varank, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:09 
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