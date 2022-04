Bakan Varank: "Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz" - Son Dakika

Bakan Varank: "Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz"

KOCAELİ - Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz" dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Yapay Zeka ve Coğrafi İşaretli Ürünler İş Birliği Töreni gerçekleştirildi. Törende, Hepsiburada firması ile TÜBİTAK arasında yapay zeka protokolü imzalanırken, Hepsiburada firması ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında coğrafi işaretli ürünler ile ilgili protokol imzalandı. Yapılan iş birlikleri ile e-ticaret sektörünün daha da gelişmesi, e-ticaret sektöründeki sorunların yapay zeka yardımıyla kolaylıkla çözülebilmesi ve e-ticaret platformunda coğrafi işaretli ürünlerin ön plana çıkarılarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

"Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz"

İki önemli iş birliği için bir araya geldiklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bunlardan bir tanesi Hepsiburada - TÜBİTAK iş birliği. Bu iş birliği sayesinde sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zeka yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zeka bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı. Her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip. Otomotiv endüstrisini ele alalım. Bugün otomobiller insanların içerisinde vakit geçirebileceği yaşam alanlarına dönüşüyor. Oyun sektörüne baktığımızda artık ne gerçek ne sanal ayırt etmekte zorlanıyoruz. Alışveriş sanal deneme kabini uygulamalarıyla eğlenceye dönüştü. Sağlıktan tarıma, otomotivden savunmaya, eğitimden güvenliğe her alandaki işleyiş adeta baştan yazılıyor. Yapay zekada Türkiye olarak başat aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zeka Stratejisi bizim pusulamız. Yapay Zeka Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi" dedi.

"Bu iş birliği ile Türkiye kazanacak"

Yapay Zeka Enstitüsünde özel sektör ve kamunun bir araya gelerek çalışmalar geçekleştireceğini aktaran Bakan Varank, "Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zeka çözümlerine öncülük edecek. Hepsiburada - TÜBİTAK iş birliğinde kişiselleştirme, daha etkili satış, akıllı arama, sanal asistan gibi yapay zeka uygulamaları bir adım öteye taşınacak. Taraflar bilgi, deneyim, altyapı ve uzmanlıklarını karşılıklı olarak paylaşıma açacaklar. Nihayetinde bu iş birliği ile hem kurumlarımız, hem elektronik ticaret sektörü, hem diğer sektörler, hem Türkiye kazanacak" diye konuştu.

"Ürünlerimizi her türlü kötü kullanımdan ve taklitten koruyoruz"

Türk Patent ve Marka kurumu ve Hepsiburada arasında imzalanan protokole de değinen Bakan Varank, "Bu iş birliği ile coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışma başlatılıyor. Coğrafi işaretli ürünler Hepsiburada'da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığı artırılacak. Coğrafi işaretler her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ediyor. Emekle, alın teriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin korunmasını sağlıyor. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu değerlere her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Mersin'in cezeryesini, Van'ın otlu peynirini, Gaziantep'in baklavasını, Erzurum'un Oltu taşını her türlü kötü kullanımdan ve taklitten koruyoruz" şeklinde konuştu.

"Avrupa Birliği nezdinde tescilli 7 coğrafi işaretimiz mevcut"

Tescilli coğrafi işaret sayısının 2002 yılında toplamda 50 kadar olduğuna değinen Bakan Varank, "Şimdi, sadece 2021 yılında 352 adet coğrafi işaretin tescilini gerçekleştirdik. Tabii bizim hedefimiz daha yüksek. Asıl coğrafi işaretlerimizi uluslararası arenaya taşıdığımızda başarımızı katmerlemiş oluruz. Berlin döneri tabelalarını görünce rahatsız oluyorsak, Yunanistan baklavayı sahiplenince üzülüyorsak, buna karşı yapmamız gereken belli. Örneğin Gaziantep bu noktada adımını attı ve Gaziantep baklavası Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret olarak tescil edildi. Şu anda Avrupa Birliği nezdinde tescilli 7 coğrafi işaretimiz mevcut. Gelecek ay inşallah bu sayı 8'e yükselecek. Ancak Türkiye gibi medeniyetlerin kesişim noktası olan, kültürlerin harmanlandığı kadim ülkemize bu sayıların yakışmadığını söylememiz gerekiyor. Arkadaşlar bu sayının önümüzdeki dönemde 100'e çıkacağını söylediler. Ama ben bunun da üzerine çıkabileceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi olmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak"

Yenilikçi olmayan ve iş birliğine yanaşmayan işletmelerin ileride piyasada kendilerine yer bulamayacağını belirten Varank, "Öyle 'Şirketimi kurdum, bir ürün ürettim ve bununla yola devam edeyim' deme şansınız yok. Çünkü bugün trendler arz yönlü değil talep yönlü belirleniyor. Müşteri taleplerine göre şekil alıyor. Müşteriler sürekli daha iyisini daha yenisini talep ediyor. İşte bu ihtiyaçlara karşılık verebilmenin yolu inovasyondan ve işbirliğinden geçiyor. Göreceksiniz çok yakın gelecekte yenilikçi olmayan ve işbirliğine yanaşmayan hiçbir işletme kendisine piyasada yer bulamayacak. Sürekli bir dönüşümün olduğu bir piyasada işletmelerin işi bundan sonra daha da zor" ifadelerine yer verdi.

"Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk"

Bu dönemin en önemli gündem maddelerinden bir tanesinin elektrikli araçlar olduğunu dile getiren Bakan Varank, "İşte biz burada da kamu olarak özel sektöre liderlik ediyoruz. Yüksek hızlı şarj istasyonları konusunda proaktif bir yaklaşım ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız bundan iki hafta önce yüksek hızlı şarj istasyonları destek programını kamuoyuna ilan etmişti. Bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulacağı 300 milyon lira bütçeli destek programını cumartesi itibarıyla yani yarından itibaren başvuruya açıyoruz. Bundan sonrası için artık top sizde. Başarı için kamunun gayretlerini özel sektörün girişimciliğinin takip etmesi gerekiyor. Bu manada işletmelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sizlerin dönüşüme ayak uydurarak pozisyonunuzu geliştirebilmeniz bu ülkenin geleceğinin teminatıdır" dedi.

"Milli zenginliklerimizin tanıtımını önemsiyoruz"

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise "Türk Patent ve Marka Kurumu'yla yaptığımız işbirliğiyle; bölge sınırları içinde kalmış yüzlerce coğrafi işaretli ürünü, önce Türkiye'nin dört bir köşesine, ardından da global pazarlara ulaştırıyoruz. Böylece bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak Hepsi Türkiye'den programını coğrafi işaretli ürünlerle güçlendiriyoruz. Milli zenginliklerimizin tanıtımını, yerel üreticilerimizin desteklenmesini ve tüketici farkındalığı yaratılmasını önemsiyoruz. İşbirliğimizin sürdürülebilir tarıma, yerel ekonomilere ve bölgesel gelişim farklarını azaltmasına önemli katkısı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.