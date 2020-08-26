SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık" dedi.

Bakan Varank, Twitter hesabından, temmuz ayı yatırım teşvik istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Varank, "Yatırım iştahı temmuzda artmaya devam etti. Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. İlk 7 ayın yatırım talebi geçen senenin yüzde 28 üzerinde. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz" ifadesini kullandı.