Bakan Varank: "Yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak, yatırım tutarı 50 milyon...
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Bakan Varank: "Yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:24 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek."
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