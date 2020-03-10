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Bakan Varank: "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE...
6 saat önce
Bakan Varank: "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:28 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak."
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