Bakan Varank, yeni Hyundai i20'nin seri üretim törenine katıldı - Son Dakika

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Hyundai fabrikasında yeni i20 modelinin seri üretimine başlanması törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Hyundai Assan fabrikasında Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'ne katıldı. Bakan Varank, "Temmuz ayında bin 200 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek, teşvik tarihimizde yeni bir zirveye ulaştık. Böylece yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü açtık" dedi. Törende Bakan Varank'a, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-Gi Choi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ile birlikte Hyundai yetkilileri ve davetliler eşlik etti. Hyundai tarafından geliştirilen yeni i20 modelinin seri üretime geçirilmesinin kutlandığı törende, koronavirüs pandemisi sırasında yeni i20 modelinin geliştirilme sürecinin sekteye uğramasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın destekleri ile seri üretime tahmin edilenden erken başlandığı vurgulandı.

'27 AYLIK SIKI ÇALIŞMA VE 194 MİLYON DOLARLIK BİR YATIRIM'Türkiye'de üretilen araçların dünyada üretilen tüm i20 modellerinin yaklaşık yüzde 50'si olacağını söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Güney Kore ile kadim dostluğumuz, kan kardeşliğimiz var. Aramızdaki coğrafi mesafeyi ortadan kaldıran, sarsılmaz insani bağlarımız var. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı, işte bunun gibi yatırımlar sayesinde, daha güçlü ekonomik ortaklıklara da dönüştürüyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tesis, Hyundai'nin Güney Kore dışında, denizaşırı ülkelerde kurduğu ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Yıllık 240 bin adet üretim kapasitesi ve 1.7 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Hyundai Assan ülkemizdeki ihracatçılar arasında ilk 5'te yer alıyor. Birazdan açacağımız üretim hattı; 27 aylık sıkı çalışmanın ve 194 milyon dolarlık bir yatırımın ürünü. Burada yaklaşık yıllık 85 bin adet İ20 üretilecek. Böylece tek başına bu fabrika, dünyadaki İ20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak. Bu üretimin yüzde 90'ı da ihraç edilecek. Burada üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde, elbette bu oran zamanla daha da artacak. Otomotiv sektörü, işte tam da bu yüzden çok önemli, bu yüzden ülkemiz sanayisinin lokomotifi. Sektör sadece kendisi için değil, sanayinin diğer alanları için de gelişim ve ilerleme açısından bir fırsat sunuyor. Tedarikçileri besliyor, büyütüyor. Yeni oyuncuları ekosisteme dahil olmasını sağlıyor" dedi.'ARTIŞ HIZININ DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'Otomotiv sektörünün ihracatta önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Bakan Varank, "Geçtiğimiz senenin ihracat şampiyonu, 31 milyar doların üzerinde bir rakamla yine otomotiv sektörü oldu. 5 kıtada 200'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. 200 binin üzerinde çalışan bu sektörden ekmek yiyor. Gerçekten muazzam bir üretim ve inovasyon ekosisteminden bahsediyoruz. Maalesef sektör, pandemiyle birlikte haziran ayı içerisinde küresel ölçekte ciddi kayıplar verdi. Avrupa Birliği başta olmak üzere neredeyse tüm pazarlarda üretim kayıpları yaşandı. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya'da, yüzde 40 ila yüzde 85 oranında otomotiv sektöründe üretim düşüşleri oldu. Haziran'dan itibaren, dış pazarlar yeniden normale dönmeye başladı. Hem üretim hem de ihracatta aydan aya artışları net bir şekilde görebiliyoruz. Elimizdeki en güncel veri temmuz ayı ihracat rakamı. Temmuz'da yapılan 2,2 milyar dolarlık ihracat, pandemi öncesi dönemin performansına otomotiv sektöründe ihracatta yaklaşıldığını gösteriyor. Yılın geri kalanında artışın hızının devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.'163 BİNE YAKIN VATANDAŞIMIZA YENİ İŞ İMKANLARI OLUŞMASININ ÖNÜNÜ AÇTIK'Pandemi sürecinde ekonomik sürdürülebilirlik noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde önemli adımlar atıldığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Biliyorsunuz salgın boyunca sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dinamik bir süreç yönettik. Paniğe kapılmadan ama geç de kalmadan her adımımızı planladık. Ekonomik sürdürülebilirlik noktasında istihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımları hayata geçirdik. Elbette otomotiv ve ana tedarik sanayii de sunduğumuz desteklerden en iyi şekilde faydalandı. Sektörün toparlanmasında, dış talepteki iyileşmenin yanında bu desteklerin de yadsınamaz katkıları oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde, büyümeye ilişkin öncü veriler ve ekonomik güven göstergeleri güçlü bir seyre sahip. Sanayi üretimi, aylık bazda Mayıs'ta ve Haziran'da çift haneli bir büyüme rakamlarına ulaştı. İmalat sanayinde siparişler, kapasite kullanım oranları ve yatırım harcamaları artmaya devam ediyor. Yatırımlardaki canlılığı teşvik verilerinden de teyit edebiliyoruz. Temmuz ayında bin 200 yatırım teşvik belgesi düzenleyerek, teşvik tarihimizde yeni bir zirveye ulaştık. Böylece yılın ilk 6 ayında 108 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 163 bine yakın vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmasının önünü açtık. Yatırım talebi, geçen senenin aynı dönemine göre, hem de salgın koşullarına rağmen, yüzde 28 daha fazla gerçekleşti. Ertelenmiş tüketimin, sabit yatırımlara yönelmesi elbette çok sevindirici bir gelişme. Temel hedefimiz bu eğilimi istikrarlı ve sürekli bir zemine oturtmak, kalıcılığını sağlamak. Biraz önce ekonomik güven endeksi verileri açıklandı. Burada da olumlu trendin, pozitif trendin devam ettiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla vatandaşımızın önümüzdeki dönemden beklentilerinin pandemi dönemine göre daha olumlu olduğu sonucuna ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.'TOGG'UN TEDARİKÇİLERİ ARASINDA ÇOK PARLAK GİRİŞİMLER VAR'Geçen temmuz ayında Gemlik'te fabrikasının temelleri atılan Türkiye'nin Otomobili'nden de bahseden Bakan Varank, "Tabii konu otomotiv olunca, Türkiye'nin Otomobili'ne de değinmeden geçmek olmaz. Biliyorsunuz 18 Temmuz'da Gemlik'te fabrikamızın temellerini attık. Tedarikçi seçimlerinin büyük bölümü tamamlanmış durumda. Tam da bu noktada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus bulunuyor. TOGG'un tedarikçileri arasında, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış çok parlak girişimler, start-up'lar, filiz şirketler var. Bu firmalar yeni ve özgün işlere imza atıyor. Örneğin; otomobilimizin kamerasını, akıllı yaşam teknolojileriyle etkileşimini ve artırılmış gerçeklik teknolojisi gibi yüksek katma değerli işlerini, gencecik Türk girişimleri üstleniyor. Verdiğim şu üç örnek bile, Türkiye'nin Otomobili'nin bir araba üretmenin çok daha ötesinde olduğunu ispatlıyor. İşte milli bir otomobil yapmanın kıymeti de bu noktada ortaya çıkıyor. Böylece mevcut tedarikçilerimizi güçlendirmenin yanında, keşfedilmemiş genç yetenekleri de iş planlarımıza katıyoruz. Bu kabiliyetleri küresel rekabete de hazırlıyoruz. Böylece ekosistemi, özgün bakış açısıyla ve kendi imzamızla temelden inşa ediyoruz. Bu manada sektörle ve yatırım ajansımızla sıkı iş birliği içinde hazırladığımız Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nda kendimize somut ve iddialı hedefler koyduk. Bunların birkaçına kısaca değinmek istiyorum. Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere kadar yerlilik oranlarını en az yüzde 75'e çıkaracağız. 2030 yılında elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5 ülke arasında olmak istiyoruz" dedi.'SEKTÖRÜN GELECEĞİNİ; YAZILIM VE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ BELİRLEYECEK'Geliştirilecek yazılımlar ile Türkiye'nin bu alanda öncü olmasını hedeflediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla, ülkemizi Batarya Üretim Merkezi yapmak istiyoruz. Alt teknolojilerin üretilmesi de üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan bir tanesi. Bu manada; elektrik-elektronik sektörlerinde üretim yapan yetkin şirketlerimizin, otomotiv sektörüne üretim yapmaları hususunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu sektörü yakından destekleyeceğiz. Elektrik motoru, inverter, yerleşik şarj cihazları, termal yönetimi ve kompresör gibi kritik bileşenlerde üretim yapan bir ekosistemi oluşturmanın derdindeyiz. Sektörün geleceğini; yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Türkiye bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye fazlasıyla sahip. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı kamuoyuyla paylaşacak, Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bu planı uygulamaya başlayacağız. Elbette bu gelişmelerden Türkiye'de yerleşik tüm markalar faydalanabilecek. Türkiye'de üretim yapmak bütün markaları global pazarlarda çok daha rekabetçi hale getirecek" dedi.'YILDA 100 BİN ADET ÜRETECEĞİZ'Yeni i20 modelinden yılda 100 bin adet üretileceğini söyleyen Hyundai HAOS CEO'su Ick Kyun Oh, "Hyundai Motor Company'in globalleşme çalışmalarının ilk adımı olarak 1997 yılında kurulan Hyundai Assan Türkiye fabrikası, 23 yıldır Türkiye'nin ekonomisiyle birlikte büyümeye devam etmektedir. Fabrikamızda A ve B segmentinde i10 ve i20 modellerimizi üretiyoruz. Bugüne kadar Türkiye iç pazarı ile Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine ihraç edilmek üzere 2 milyondan fazla araç ürettik. Tamı tamına 2 yıl 3 aydır durmadan çalıştığımız yeni i20'nin geliştirme sürecini başarıyla tamamlayıp seri üretim kutlama töreninde sizlerle bir arada olduğum için çok mutluyum. Yeni i20 modelimizden yılda 100 bin adet üreteceğiz. Yenilikçi bir tasarıma ve en yüksek seviyede kaliteye sahip olan bir otomobil olarak dünyanın her yerine Türkiye'den ihraç edeceğiz. Böylece Türk ekonomisine ve ihracat gelirine katkıda bulunacağız" diye konuştu.'KORE-TÜRKİYE ARASINDAKİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'Hyundai'nin ilk yurt dışı fabrikasını Türkiye'de kurduğuna dikkat çeken Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hong-gi Choi, "Yeni i20 üretim hattının kurulmaya başlandığı geçen mart ayında Covid-19 salgını gündemimize oturmuştu. Pandemiden dolayı yurt dışından yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'ye girişi tamamen yasaklandığı dönemde, Koreli mühendislerin girişine özel izin tanıyan Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm ilgili kişilere teşekkürlerimi borç bilirim. Dünya'nın ilk 5 otomobil üreticisinden biri olan Hyundai, ilk yurtdışı fabrikasını burada, Türkiye'de kurarak, tüm üretiminin yüzde 90'dan fazlasını Avrupa pazarına ihraç etmektedir. Hyundai İzmit fabrikası, Kore ve Türkiye'de istihdam yaratması ve ihracatına katkıda bulunmasından çok büyük gurur duymaktayız. Yeni i20 modelinin üretimi ile birlikte Hyundai fabrikasının bir adım daha ilerlemesini ve Kore-Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin de gelişmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasının ardından banttan ilk çıkan yeni i20 modelinin kaputuna imza attı. Bakan Varank, daha sonra araç ile fabrika sahasından test sürüşü yaptı.- İzmitkocaeli