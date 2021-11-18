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Bakan Varank, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Varank, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

18.11.2021 10:56
Bakan Varank, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021'i, orta vadede nitelikli büyüme dönemine girilen kritik bir yıl olarak gördüklerini belirterek, "Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021'i, orta vadede nitelikli büyüme dönemine girilen kritik bir yıl olarak gördüklerini belirterek, "Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız." dedi.

Bakan Varank, Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'ne video mesajla katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen 2021'in girişim ekonomisi açısından tarihi bir yıl olduğunu ifade eden Varank, "Geçen yıla kıyasla 10 kat daha iyi bir performans göstererek tüm zamanların en iyi yatırım rakamlarına ulaştık. Yılın 3 çeyreğinde Türkiye'den 206 girişim 1 milyar 400 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu performansla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktık." diye konuştu.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 2023'e kadar Türkiye'den 10 "unicorn" çıkarma hedefine değinerek, 5 teknoloji girişiminin 1 milyar dolarlık değerlemeyi aştığını, "decacorn" seviyesine ulaşan şirketlerin de olduğunu söyledi.

Gençlere kariyer tercihlerini girişimcilikten yana kullanmaları tavsiyesinde bulunan Varank, "Devlet olarak sağladığımız imkan ve desteklerle sizlerin gayreti birleştiğinde, emin olun Türkiye'den daha nice küresel marka filizlenecektir." ifadelerini kullandı.

Varank, küresel rekabet ortamının yeniden şekillendiği bir dönemin yaşandığına işaret ederek, yenilikçi girişimler ve onların geliştirdiği yıkıcı teknolojilerin gidişatı belirlediğini bildirdi.

"30'dan fazla kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledik"

Girişimciliğin, özellikle de teknoloji tabanlı girişimciliğin bir süreç gerektirdiğine dikkati çeken Varank, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçlerde sizlerin işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz, bunun için gayret ediyoruz. Teknoparklar, kuluçka merkezleri, TEKMER gibi altyapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağlıyoruz. Buralarda girişimlerinizi işletmelerle, üniversitelerle, yatırımcılarla buluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, teknoparkların en yenilikçi, ileri teknolojilere yönelik projelerin yürütüldüğü, rekabetçilik kültürüyle birçok başarı hikayesinin yazıldığı bölgeler olduğuna dikkati çekerek, erken aşamadaki girişimlerin maddi ve manevi anlamda sağlıklı büyümeleri için de kuluçka merkezleri kurduklarını dile getirdi.

Bugüne kadar 30'un üzerinde kuluçka merkezinin kuruluşunu destekledikleri bilgisini veren Varank, genç girişimcilerin şirketleşmeden önce buralarda yer alarak diğer start-up firmalarıyla etkileşim kurduğunu ve iş fikirlerini test edebildiklerini anlattı.

Varank, TEKMER gibi yapılarda genç girişimleri uygun kiralama imkanından ve tesislerin ortak kullanımından faydalandırdıklarına işaret ederek, girişimlerin kaynaklara erişim, danışmanlık, eğitim gibi hizmetleri ücretsiz alabildiklerini kaydetti.

"Girişimcilere birçok mali destek veriyoruz"

Girişimlere bu olanakları geleceğin Türkiyesi'nin daha sağlam temellerde, daha aydınlık günlerde kurulması için sağladıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Tabii teknoloji desteği, sadece fiziki şartları oluşturmakla, altyapıları kurmakla da olmuyor. Bu sebeple tüm bu fiziki imkanların yanında, girişimcileri besleyecek olan "girişim sermayesi fonları" oluşturuyoruz. Girişimciliğin en temel sorunlarından biri finansmana erişim. Özellikle erken aşamadaki girişimlerin yatırımcıya ulaşması, onları ikna etmesi yahut bankalardan kredi bulması kolay olmuyor. Bu noktada düğümü çözen girişim sermayesi fonları oluyor. Bakanlık olarak gerek bizzat yatırımcısı olduğumuz gerek desteklediğimiz fonlarla girişimler için kaynak oluşturuyoruz."

Varank, bu fonların başında TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı iş birliğinde kurdukları TechInvesTR'nin geldiğini belirterek, bunun Türkiye'de yatırım yapacak fonlara katkıda bulundukları bir "fonların fonu" mekanizması olduğunu söyledi.

TechInvesTR Programı vasıtasıyla bugüne kadar 28 genç girişimin 186 milyon liralık yatırım aldığını, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile de girişimlere ve girişim sermayesi fonlarına 70 milyon lira destek sağladıklarını aktaran Varank, kalkınma ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla girişimcilere birçok mali destek verdiklerini bildirdi.

Varank, söz konusu desteklerin detaylarına "www.yatirimadestek.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabileceği bilgisini verdi.

"2022 itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz"

Gençlerden, kendilerini geliştirmelerini ve yenilikçi fikirler üretmelerini isteyen Varank, "Biz tüm imkanlarımızla, tüm zorlu süreçlerde sizlerin yanındayız. Eğitimden iş yerine, mentorluktan finansmana kadar her konuda sizlerin işini kolaylaştıracak araçlarımız mevcut. Dilediğiniz zaman KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın, kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da doğrudan Bakanlığımıza müracaat etmekten çekinmeyin." dedi.

Varank, 2021'i, orta vadede nitelikli büyüme dönemine girilen kritik bir yıl olarak gördüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yılın bu zamanına kadarki üretim, ihracat, istihdam ve yatırım performansımız da bunu doğrular nitelikte. Yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerimizin katkılarıyla hedeflerimize çok daha hızlı ulaşacağımızın farkındayız. 2022 yılı itibarıyla çok daha sağlıklı bir döneme gireceğiz. Biz küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceğiz."

Girişimcilik, İhracat, Türkiye, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Varank, Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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