Son dakika haber | Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz

06.05.2021 09:41
Son dakika haber | Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz, System.String[]

Son dakika haberleri... SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvuruların başladığını belirterek, "750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle öne çıkan Ecole 42'nin İstanbul ve Kocaeli'deki okullarına başvuruların başladığını belirterek, "750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' vizyonu ile ortaya koyduğu 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi çerçevesinde yazılımcı sayısını artırmak için yeni politikalar hayata geçiriyor. Türkiye Açık Kaynak Platformu, 2023'te 500 bin yazılımcı hedefine ulaşmaya yönelik olarak Bakan Varank'ın himayesinde, Bilişim Vadisi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ortaklığında kuruldu. Platformda; 21 kurucu ve 7 sponsor üye, 90 paydaş şirket, girişimci, STK, üniversite ve topluluk bulunuyor. Platformun yürütücülüğünü üstlenen Bilişim Vadisi ile yazılım alanında uluslararası yenilikçi öğretim modeliyle dikkat çeken Ecole 42 arasında, mart ayında anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamanında, Kocaeli Bilişim Vadisi ve İstanbul Vadistanbul'da 2 yazılım okulu açılması kararlaştırıldı.

7/24 ESASLI ÜCRETSİZ EĞİTİMİki yazılım okulu, Ecole 42'nin küresel ağına katılan Türkiye'den ilk örnekler olacak. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) ortak güdümlü proje desteği, Evyap ve Gebze Ticaret Odası'nın katkılarıyla kurulan bu okullar, 7 gün 24 saat açık kalacak ve ücretsiz eğitim verecek.Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yazılım okulları için başvuruların başladığını açıkladı. Varank, "Beklenen gün geldi! 42 İstanbul ve 42 Kocaeli'ye başvurular başladı.  750 bilgisayar kapasiteli yazılımcı okullarımızı Covid-19 önlemleri doğrultusunda açıyoruz. Yeni nesil kodlama yolculuğu başlıyor" dedi.UZMANLIK İSTEYEN ALANLAR

42 müfredatında ilk olarak öğrenciler, temel programlama kavramlarını ve C dilinin temellerini öğreniyor. UNIX, grafik programlama ve web programlamaya başlayan öğrenciler için müfredat derinleşiyor. Öğrenciler, sonraki aşamalarda Nesne Yönelimli Programlama, Mobil, İşlevsel Programlama, Web Güvenliği, Tersine Mühendislik, Kötü Amaçlı Kod, Çekirdek Programlama, Ağ Programlama, Yapay Zeka, 3B gibi uzmanlık isteyen alanlarda çalışmalar yapabiliyor. Yazılım eğitimi konusunda paradigma değişimi sağlaması beklenen bu okulların, Türkiye'nin yazılımcı potansiyelini üst seviyelere çıkararak bu alandaki uluslararası rekabet gücünü artırması hedefleniyor. Ecole 42 okulları, birbirinden öğrenmeye dayalı eğitim model ile katılımcıların eleştirel düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefliyor. Ayrıca bir ekip de müfredata rehberlik ediyor ve okulun sorunsuz çalışmasını sağlıyor. Yazılımcı olmak veya kodlama yetkinliklerini geliştirmek isteyen 18 yaş üzerindeki herkes, 'www.42istanbul.com.tr' ile 'www.42kocaeli.com.tr' adresleri üzerinden başvuru yapabilecek. Web sitelerinden yapılacak ön kayıt sonrası çevrim içi testi geçenler okulun tanışma toplantısına davet edilecek. Temmuzda başlayacak 4 haftalık ön eğitimi başarı ile tamamlayanların kesin kaydı yapılacak.


Son dakika haber | Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz
Son dakika haber | Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz
Son dakika haber | Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz
Son dakika haber | Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz

Mustafa Varank, İstanbul, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Varank: 750 bilgisayar kapasiteli yazılım okullarımızı açıyoruz - Son Dakika


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