Bakan Varank: Yeni nesil teknolojilerde dünyayı yönlendiren ülke olmayı hedefliyoruz - Son Dakika

Bakan Varank: Yeni nesil teknolojilerde dünyayı yönlendiren ülke olmayı hedefliyoruz

19.05.2021 10:39
Bakan Varank: Yeni nesil teknolojilerde dünyayı yönlendiren ülke olmayı hedefliyoruz, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Elektrikli mobilite araçlar, dijitalleşme, uzay ve fırlatma teknolojileri, yapay zeka ve otonom sistemler gibi yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Elektrikli mobilite araçlar, dijitalleşme, uzay ve fırlatma teknolojileri, yapay zeka ve otonom sistemler gibi yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Üretim Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen 'Oyun Senaryosu Geliştirme Kampı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Bakan Varank, bir oyunun aslında en önemli aşamasının fikrin senaryoya dökülebilmesi olduğunu belirterek, "Fikrinizi gerçeğe dönüştürebilmek, başkalarına aktarabilmek teknik bilgi ve donanım da gerektiriyor. Bu bilinçle Bilişim Vadisi bünyesinde DIGIAGE'yi kurduk. DIGIAGE ile sinema, animasyon ve oyun sektörlerinde yıllardır eksikliği hissedilen özgün fikirleri, rekabet edebilir senaryoları ve güçlü dijital içerikleri üretecek insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. İşte bu yıl dördüncüsünü organize ettiğimiz 'Oyun Senaryosu Geliştirme' temalı kampımız bu amaç doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Daha önce iki kez fiziki, bir kez de çevrim içi olarak düzenlediğimiz kamplara gençlerimiz çok yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen kampların sonucunda yatırım alanı ve ekipman desteği sağladığımız birçok başarılı yeni girişim doğdu. Kampların ardından kurulan iki oyun stüdyomuz uluslararası pazarda, 27 stüdyomuz da bilişim vadisi içerisinde faaliyetler gösteriyorlar. Bu yıl da etkinliğimize yaklaşık 1350 katılımcı başvurdu. 3 gün sürecek bu etkinlikte katılımcılar toplamda 45 saati aşan eğitim programından istifade edecekler. Oyun yazarı geliştirmeye odaklı derslerden, dizi sektörünün ihtiyaç duyduğu temel senaryo yazımı derslerine kadar çok geniş bir yelpazede eğitimler verilecek. Ayrıca birçok değerli sinema, dizi ve dijital oyun yazarı verecekleri konferanslarla deneyimlerini paylaşacaklar" dedi.

'DÜNYA OYUN PAZARINDA 18'İNCİ SIRADA YER ALIYORUZ'Bakan Varank, karantina zamanlarında insanların evlerinde en çok yöneldikleri alanlardan birinin dijital video oyunları olduğuna dikkat çekerek, "2012 yılında 70 milyar dolar büyüklüğe sahip olan dünya dijital oyun sektörü 2020 yılında pandeminin etkisiyle 159 milyar dolara ulaştı. Türk oyun sektörü de küresel pazarda önemli bir yere sahip. Peak Games'in 1,8 milyar dolar, Rollic Games'in 168 milyon dolar bedelle ABD'li oyun şirketi Zynga tarafından satın alınması 2020 yılının en önemli gelişmelerinden biri oldu. Türkiye'de üretilen oyunların yaklaşık yüzde 90'ı küresel oyun pazarına çıkarak dünya genelindeki kullanıcılarla buluşuyor. Dünya oyun pazarında ise 18'inci sırada yer alıyoruz. Yüksek genç nüfusuyla ülkemiz de kendi içinde çok büyük bir pazar. 2020 yılı itibarıyla Türkiye'deki oyuncu sayısının 36 milyon, sektör hasılatının da 880 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Uluslararası bir teknoloji firması ile birlikte, nitelikli oyun geliştiriciler yetiştirecek bir 'Gaming Academy'yi de yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu akademinin mezunları, uluslararası arenada rekabet edebilecek yetkinliğe ve sertifikaya sahip olacak" ifadesini kullandı. 'TAKİP EDEN DEĞİL YÖNLENDİREN BİR ÜLKE OLMAYI HEDEFLİYORUZ'Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hazırladıkları '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi' odağında, Türkiye'yi kritik teknolojilerde bir üst lige taşımanın yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: "Kritik teknolojileri ise mevcut teknolojilerde yapısal dönüşümlere yol açacak yeni nesil teknoloji alanları olarak tanımlıyoruz. Elektrikli mobilite araçlar, dijitalleşme, uzay ve fırlatma teknolojileri, yapay zeka ve otonom sistemler gibi yeni nesil teknolojilerde dünyayı takip eden değil yönlendiren bir ülke olmayı hedefliyoruz. Genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağımızla yeni nesil teknolojilere hızla adapte olabilme kabiliyetine sahibiz. İşte en somut örneklerden birisi insansız hava araçları. Doğru zamanda doğru adımları atarak bu alanda teknolojiye liderlik eden ülkelerden biri haline geldik. Birçok yabancı uzman bu başarımızı, uluslararası arenada bir 'game changer' olarak değerlendiriyor. Şimdi amacımız, bu tecrübeyi diğer yeni nesil teknoloji alanlarına aktarmak. Bu gerçekten hareketle, Türkiye için büyük fırsatlar barındıran mobilite araçlar, akıllı yaşam ve sağlık teknolojileri, dijital dönüşüm, yapay zeka ve 5G başlıklarında yol haritalarımızı tamamlamak üzereyiz. İşte 2019 yılında açılışını yaptığımız ve bugünkü organizasyona ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi bu yol haritalarımızın hayata geçirilmesinde çok önemli bir işlev üstleniyor."


Bakan Varank: Yeni nesil teknolojilerde dünyayı yönlendiren ülke olmayı hedefliyoruz

Mustafa Varank, Yapay Zeka, oyunlar, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: Yeni nesil teknolojilerde dünyayı yönlendiren ülke olmayı hedefliyoruz - Son Dakika Ekonomi


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