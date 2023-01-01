Bakan Varank, yeni yıla motosikletli kuryelerle girdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yıla Ankara'da zorlu koşullarda çalışan motosikletli kuryelerle girdi, kaskını takıp, kurye kıyafetini giyerek dağıtıma çıktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Varank, yurt dışından aldığı yatırımla Türkiye'nin ilk Turcorn'ları arasında bulunan Getir'in kuryesi oldu.

Yeni yıla çalışarak giren motokuryelerin bir arada olduğu dağıtım merkezini ziyaret eden Varank, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Çevrim içi sipariş uygulamasına kaydını yaptıran Varank, uygulamada kurye olarak görüldü. İlk sipariş ise bir öğrenci yurdundan geldi.

Varank, sipariş sahibi öğrenciye TOGG'un seri üretim bandından indirilmesi anısına verilen tabloyu ve TÜBİTAK'ın bilimsel ve kültürel yayınlarının bulunduğu dergi ve kitaplarından oluşan paketleri hediye etti.