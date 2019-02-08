Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Yenilenebilir Enerji, Metalürji, Petrokimya, İlaç, Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji,...

Bakan Varank: "Yenilenebilir Enerji, Metalürji, Petrokimya, İlaç, Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji,...

58 dakika önce

Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz.

Bakan Varank:
Bakan Varank: "Yenilenebilir enerji, metalürji, petrokimya, ilaç, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, hafif raylı sistemler, kara-hava ve deniz savunma sistemleri, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim ve haberleşme gibi alanlardaki yatırımları proje bazlı teşviklerle destekliyoruz. Yatırımların gerçekleşmesi sonucunda, cari açıkta yıllık 10 milyar dolara varan düşüşler görebileceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:09 Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi
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