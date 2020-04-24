Bakan Varank: Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok - Son Dakika
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Bakan Varank: Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok

6 saat önce

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınının yerli otomobil konusunda işlerin ilerleyişinde dezavantaj oluşturmadığını belirterek, "Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok.

Bakan Varank: Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınının yerli otomobil konusunda işlerin ilerleyişinde dezavantaj oluşturmadığını belirterek, "Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Bakan Varank, tüm dünyanın tarihi bir döneme tanıklık ettiğini ifade ederek "Dünyada hiçbir ülke, Covid-19 salgınına karşı bağışıklık kazanmış durumda değil. Bu salgın insan sağlığına olan doğrudan etkilerin yanında, ekonomik ve sosyal dengeler üzerinde de tahribat oluşturmaya başladı. Uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve turizm çok ciddi yaralar aldı. Dünya borsalarında ve emtia piyasalarında sert dalgalanmalar görüyoruz. Yapılan tahminler, küresel ekonomide son 100 yılın en ağır daralmasının yaşanacağını öngörüyor. İşte böylesine bir ortamda, doğal olarak Türkiye de bu süreçten etkileniyor" dedi.

'SALGINI YATAY SEYRE GEÇİRMEYE BAŞLADIK'

Bakan Varank, Türkiye'nin 5 kıtada, 190 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, "Ancak maalesef Kovid-19'la birlikte AB pazarından kaynaklanan sipariş iptalleri, tedarikte yaşadığınız sıkıntılar ve lojistik problemleri otomotivi zor bir duruma soktu. Biz de hükümet olarak hemen harekete geçtik. Karşılaştığınız zararları en aza indirebilmek için muhtasar, KDV ve SGK primlerinizin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6 ay erteledik. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasından da faydalanabiliyorsunuz. Sektördeki son dönem gelişmelerini de çok yakından takip ediyoruz. Almanya, Rusya, İspanya ve Portekiz'de olduğu gibi, bizde de otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlaması hayata dönüş konusunda önemli sinyaller veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladılar. Salgını yatay seyre geçirmeye başladık. Ramazan ayı boyunca tedbirlere en üst düzeyde uyulursa, inşallah, bayram sonrasında ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" diye konuştu.

'DÖNÜŞ SÜRECİNİ ÇOK İYİ PLANLAYIN'

Bu süreçte otomotiv sektöründen 5 temel beklentileri olduğunu vurgulayan Varank, "Birincisi ve en önemlisi çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. Dönüş sürecini çok iyi planlayın. İkinci beklentimiz, atik olmanız. Talep yeniden canlanmaya başladığında, sizlerin piyasayı en iyi şekilde beslemesi gerekiyor. Dolayısıyla rekabet gücünüzü koruyacak, hatta sizlere ekstra rekabet avantajı sağlayacak adımları beraber planlamak istiyoruz. Üçüncü olarak, tedarikçilerinize sahip çıkmanızı bekliyoruz. Talebin güçlenmesiyle birlikte, en çok tedarikçi KOBİ'lerinize ihtiyaç duyacaksınız. Onların yetkinliği size güç katacak. Dolayısıyla şu anda bu KOBİ'lerin nakit akışına destek olmanız gerekiyor. Dördüncüsü, yerlileşme oranlarınızı artırmaya odaklanmalısınız. Bu salgın, hammadde kaynaklarına ulaşım da dahil olmak üzere yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar ortaya koydu. Dolayısıyla; Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynağına yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. Son olaraksa, stratejik yatırım hamlelerinde cesur davranmanızı istiyoruz. İhracat şampiyonu otomotiv sanayimiz, böyle stratejik hamlelerle kendini çok daha güçlü bir konuma getirebilir" ifadelerini kullandı.

'YERLİ OTOMOBİL HAYALİMİZDE CİDDİ BİR ERTELEME YOK'

Bakan Varank, 'yeniliğe yolculuk' mottosuyla 27 Aralık'ta yerli otomobili dünyaya tanıttıklarını ve o günden bugüne çalışmaların aralıksız sürdüğüne vurgu yaparak şunları söyledi:

"'Koronavirüs tehdidiyle birlikte, 15 Mart'tan itibaren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da home office çalışmaya başladı. Ancak bu durum, işlerin ilerleyişinde hiçbir dezavantaj oluşturmadı. Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz; Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor. Bu süreçte TOGG, klasik OEM'lere (ana araç üreticileri) göre daha avantajlı bir pozisyona gelmiş oldu. Mevcut OEM'ler içten yanmalı motordan, elektrikli motora geçişi kendi kaynaklarıyla finanse etmeyi planlıyorlardı. Fakat salgınla birlikte, bu şirketlerin gelirlerinde yüzde 45'lere varan düşüşler yaşandığı için küresel devler, elektrikli ve otonom araçlara ilişkin yatırımlarını ötelemeye başladılar. Hiç kuşkusuz bu durum bize önemli bir avantaj sağlayacak. Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. Normalleşme sürecini de dikkate alarak, imkanlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak. Küresel tecrübesi olan isimleri ekibe katmaya devam ediyoruz."

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 04:35 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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