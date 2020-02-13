Bakan Varank: "Yerli otomobil için en az 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti" - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Varank: 'Yerli otomobil için en az 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti' - Son Dakika

Bakan Varank: "Yerli otomobil için en az 10 ülke bayilikle ilgili irtibata geçti"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili olarak, "Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler, şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler.

Bakan Varank:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili olarak, "Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler, şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya'dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var" dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de gazetecilerle görüştü. Bakan Varank, sanayi üretimine ilişkin, "Beklentiler sanayi üretiminin Aralık aylında yüzde 6.8 büyümesi yönündeydi. Bu beklentilerin üstünde sanayi üretimi 21 ay sonunda bir rekorla 8.6 büyümüş oldu, aylıkta da artış eğilimini görüyoruz. Aralık'ta sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 8,6 arttı, 21 ayın rekoruna ulaştı. Alt başlıklarına baktığımızda özellikle ara malı ve sermaye mallarında çift haneli artış görüyoruz" ifadelerini kullandı.


"Türkiye açısından virüsün pozitif etkilerinin Türkiye'de görebiliriz diye düşünüyoruz"


Korona virüsünün ticarete etkisine ilişkin soruya Varank, "Türkiye açısından virüsün pozitif etkilerinin Türkiye'de görebiliriz diye düşünüyoruz. Çin'e alternatif şekilde yurt dışındaki firmalar tedarikçi olarak Türkiye'deki üreticilerle iletişime geçmeye başlamışlar. Biz ülkelerin bu tip sıkıntılar yaşamasını istemeyiz. Burada bize bir görev düşerse, üstümüze yük yüklenirse Türkiye de bunun altından kalkabilecek durumdadır. Her türlü sektör açısından. Dün tekstilcilerle beraberdim. Tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendileriyle iletişime geçildiğinden bahsettiler. Bu açıdan diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde kapasitemizi artırabilecek durumdayız" şeklinde konuştu.


"CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları hezeyandan ibarettir"


FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin olarak Varank, "CHP Genel Başkanı'nın açıklamaları hezeyandan ibarettir. FETÖ'nün siyasi ayağı varmış, bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlamak tam bir saçmalıktır. Sayın Cumhurbaşkanımızı suçlayacak şekilde bu hezeyanları sıralamak hem haksızlık Türkiye'nin enerjisini boşa harcamaktır. Kontrollü darbe girişimi söylemi şehit yakınlarını da üzen bir hadisedir. Şahsen abisini kaybetmiş biriyim, 251 şehidimiz var. Benim ismim özel kuvvetler komutanlığından albayların arabasından çıkmış, biz FETÖ'nün siyasi olacağız ama bunlarla aynı dili kullanan CHP FETÖ'nün siyasi ayağı olmayacak" dedi.


"10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler"


Yerli otomobil konusunda Varank, "Türkiye'ye ait yüzde 100 elektrikli, bağlantılı, yüzde 100 otomobil etrafındaki teknolojileri de geliştirecek şekilde bir yola çıkmış olduk. Şu anda Gemlik'te kendilerine vermiş olduğumuz araziyle ilgili çalışmalarını yapıyorlar. 2022'nin sonunda piyasada Türkiye'nin otomobilini görmüş olacağız. Buna sadece otomobil projesi olarak bakmıyoruz. Firma biraz daha marka lansmanını beklemek istiyor. Bize de onlarca binlerce talep var. Arabada çalışmak isteyenler, bayisi olmak isteyenler, şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Körfez ülkelerinden, Orta Asya ve Almanya'dan bu araca bayilik yapmak isteyenler var" şeklinde konuştu. - ANKARA

Mustafa Varank, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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