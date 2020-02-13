Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Varank: '(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. - Son Dakika

Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler.

6 saat önce

Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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