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Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler.
6 saat önce
Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:00 Kaynak: AA
Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."
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