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Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler"
6 saat önce
TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:30 Kaynak: AA
TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."
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