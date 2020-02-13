TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."