Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank: '(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler' - Son Dakika

Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler"

6 saat önce

TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM'de basın mesnsuplarıyla sohbet

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bakan Varank: "(Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler. Gerçekten büyük bir teveccüh var."

Bakan Varank: (Yerli otomobil) Şu anda en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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