Bakan Varank, yerli otomobilini kendisi yıkadı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank, yerli otomobilini kendisi yıkadı

21.04.2023 01:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da katıldığı iftar programından sonra kendi kullandığı yerli otomobilini oto yıkama istasyonuna götürerek kendisi yıkadı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da katıldığı iftar programından sonra Toog marka yerli otomobille ayrılarak, oto yıkama istasyonuna gitti. Bakan Varank, burada sabunlu süngerle temizlediği aracına su sıkarak elleriyle yıkadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Bursa 2'inci Bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Mustafa Varank AK Parti İl Başkanlığı tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Burada partililerle iftar yapan ve hükümetin icraatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Varank, program sona erdiğinde kendisinin kullandığı 16 BRS 99 plakalı kırmızı Togg marka yerli otomobille bölgeden ayrıldı. Kent merkezindeki bir oto yıkama istasyonuna gelen Bakan Varank, Togg'u elleriyle yıkadı. Gömleğinin kollarını kıvırıp sabunlu sünger ile Togg'un temizleyen Varank, ardından su sıkarak işlemi tamamladı. İstasyonda çalışanların ilgi ile izlediği Bakan Varank, temizlik işleminin ardından yine Togg'a binerek uzaklaştı.

Bakan Varank'ın bayram namazını Bursa Ulu Camii'nde kılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg'u elle yıkadı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil Togg'u elle yıkadı Bakan Varank, yerli otomobilini kendisi yıkadı Bakan Varank, yerli otomobilini kendisi yıkadı

Mustafa Varank, Milletvekili, Bursa, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Varank, yerli otomobilini kendisi yıkadı - Son Dakika


Son Dakika
02:59 Taksim Meydanı'nda 6 katlı otelde yangın! Tadilat yapan işçileri itfaiye kurtardı
02:46 4.6'lık depremle sarsılan Elazığ'da sağanak! Bingöl kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı
00:45 Bitime sayılı haftalar kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
00:20 Defne Samyeli sessizliğini bozdu: Kızım Derin Talu'nun Emircan Şahin'den şiddet gördüğü iddiaları doğru
00:11 Araç sahiplerine çifte bayram! Benzin ve motorine büyük indirim
00:04 Erdoğan'ın müjdesinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Halkın yararına verilen taahhütleri mutlaka yerine getiririz
00:03 İlk maçtaki hatalarının bedeli ağır oldu! İngiliz devine İspanya'da büyük şok
23:19 Şiddetli yağış ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi! Yollar göle döndü, minareler yıkıldı
23:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi Bakan Dönmez'e soruldu: Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?
22:29 Yeni hoca da çare olmadı! Galibiyeti unutan Trabzonspor, Sivas'ta neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2023 08:03:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Varank, yerli otomobilini kendisi yıkadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement