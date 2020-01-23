Bakan Varank yerli üretim elektrikli faytonun direksiyonunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank yerli üretim elektrikli faytonun direksiyonunda - Son Dakika

Bakan Varank yerli üretim elektrikli faytonun direksiyonunda

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti.

Bakan Varank yerli üretim elektrikli faytonun direksiyonunda, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonun direksiyonuna geçti. Son zamanlarda faytonlarla alakalı bir konunun gündemde olduğunu belirten Bakan Varank, "Sanayicimiz, inovatif bir ürün olan elektrikli fayton geliştirdi. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa ve Denizli'de elektrikli araçlar üreten bir firmanın elektrikli faytonunu geçmişte Formula 1 yarışlarına da ev sahipliği yapan Tuzla'daki İstanbul Park'ta test etti. Test sırasında Bakan Varank'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, elektrikli faytonu üreten Referans Limited Şirketinin Genel Müdürü Haluk Şahin ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak da eşlik etti. Elektrikli faytonla ilgili yetkililerden bilgi alan Varank, hem faytonun hem de firmanın diğer elektrikli araçlarının direksiyonuna geçti.

"GÜZEL VE KULLANIŞLI BİR ARAÇ"

Bakan Varank, test sürüşü sonrası yaptığı açıklamada son zamanlarda faytonların gündemde olduğunu belirterek, "Bu firma, yerli golf araçları, elektrikli araçlar üretiyor. Aynı zamanda inovatif bir ürün olan elektrikli fayton da geliştirdi. Biz de belediye başkanlarımızı ve sayın valimizi yanımıza aldık ve bu aracı test ettik. Gerçekten memnun kaldık. Gayet güzel ve kullanışlı bir araç" dedi.

Varank, atlı faytonların elektrikli alternatifinin bulunduğunu, hayvanlara eziyet edilmemesi bakımından elektrikli araçların kullanılması gerektiğini vurguladı.

(Neşra Durmaz/İHA)

Mustafa Varank, İstanbul Park, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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Bakan Varank, yerli üretim elektrikli faytonu test etti
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