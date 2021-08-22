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Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak - Son Dakika

Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak

22.08.2021 13:45
Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, radar sistemleri alanında yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten firmaya ziyaretinde, "Yerli ve milli firmalarımız, geliştirdikleri ürünlerle hem Türkiye hem de dünya ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, radar sistemleri alanında yapay zeka destekli teknolojik çözümler üreten firmaya ziyaretinde, "Yerli ve milli firmalarımız, geliştirdikleri ürünlerle hem Türkiye hem de dünya ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.

Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren Radarsan firmasına ziyarette bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zekalı yerli radar sistemleri hakkında bilgi aldı, firmanın geliştirdiği dünyanın ilk modüler trafik radarını test etti. Radarsan'ın genç mühendislerin kurduğu bir teknoloji şirketi olduğunu belirten Bakan Varank, "Radar hız ölçüm cihazları yapıyorlar ama bunun yanında oldukça inovatif şekilde geliştirdikleri bir plaka tanıma sistemleri var. Bu sistemin özelliği de oldukça verimli bir şekilde ve yüksek hızlarda hem plakaları, hem de dünyadaki bütün araç marka ve modellerini tanıması. Arkadaşlar ürünlerini test etmemizi istediler. Burada bir deneme turu yaptık. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim" dedi.

'EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAKLAR'Firmanın çalışmalarını sürdürdüğü alanın, güvenlik anlamında çok önemli olduğunun altını çizen Varank, "Ülkeler bu alanlara çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Hem trafik güvenliği, hem şehirlerin güvenliği açısından bu alanlar dünyada da rağbet gören alanlar. Firmamız, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerle hem Türkiye'de ciddi bir oyuncu olmaya çalışıyor, hem de dünyada da bu pazardan pay almaya çalışıyor. Ben kabiliyetlerini, özellikle de yapay zekayla ilgili yaptıkları yatırımları gördüğümde etkilendim. Kendilerine başarılar diliyoruz. Önümüzdeki dönemlerde böyle yerli ve milli firmalarımızın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle hem Türkiye ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlayacaklarına inanıyorum" diye konuştu.'TÜRK GİRİŞİMCİLİĞİ HIZLI İLERLİYOR'Son dönemde dünya basınına yansıyan Türk teknoloji şirketlerinin başarısına da değinen Varank, şunları kaydetti: "Türkiye'yi iyi anlamamız lazım. Özellikle AK Parti iktidarlarında biz 19 senede Türkiye'de sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi, bir girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Bu alana yapılan yatırımlar çok önemli. Altyapı, Ar-Ge, laboratuvar ve insana yapılan yatırımlarla biz bunu sağladık. Biliyorsunuz biz iktidara geldiğimizde üniversite sayımız bunun neredeyse üçte biriydi. Biz çok genç bir nüfusa sahibiz. Gençlerimiz, genç mühendislerimiz çok başarılılar. İşte tüm bu alanlara yaptığımız yatırımlarla ciddi bir ekosistem oluşturduk. Bugünlerde gördüğümüz başarılar da bu ekosistemin, bu altyapıların üstüne inşa edilmiş girişimler. İşte bugün teknoparklarımıza baktığımızda 5 bin 500'den fazla şirketimiz teknoparklarda faaliyet yürütüyor. Yaptıkları ihracat çok ciddi bir rakama ulaştı. Bunun yanında özellikle katma değerli ürün geliştirmek isteyen firmalar yerinde Ar-Ge yaptıklarında kendilerine Ar-Ge merkezi ya da tasarım merkezi belgesi veriyoruz. Ciddi destekler sağlıyoruz. İşte tüm bu ekosistemi ele aldığımızda Türk girişimciliğinin, özellikle teknoloji alanındaki Türk girişimciliğinin sahip olduğumuz genç nüfusla birlikte çok hızlı ilerlediğini görebiliyoruz."DÜNYADA İLK

Radarsan, 4 yıllık Ar-Ge çalışmasına istinaden Yapay Zeka Platformu'nun ilk ürünü olan 'Yerli Modüler Trafik Radarı' seri üretime hazır hale getirdi. Ürün, Türkiye'nin ve dünyanın ilk 'Modüler Trafik Radarı' olma özelliğini taşıyor.


Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak
Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak
Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak
Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak
Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak

Mustafa Varank, Yapay Zeka, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Varank: Yerli ve milli ürünler Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak - Son Dakika


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