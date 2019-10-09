Son Dakika Haberleri: Bakan Varank, yerli ve milli "yangın söndürme aracı"nı kullandı - İZMİR
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, yerli ve milli 'yangın söndürme aracı'nı kullandı - İZMİR

Bakan Varank, yerli ve milli "yangın söndürme aracı"nı kullandı - İZMİR

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Malezya'ya ihraç ettiği havalimanı yangın söndürme aracıyla test sürüşü yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Malezya'ya ihraç ettiği havalimanı yangın söndürme aracıyla test sürüşü yaptı.

Bakan Varank, İzmir programı kapsamında Torbalı ilçesindeki Volkan İtfaiye Araçları AŞ'yi ziyaret etti.

İtfaiye araçlarında kullanılan pompalara ilişkin bilgi alan Varank, yangın sırasında binalarda mahsur kalanları kurtarmak için tasarlanan merdivenli itfaiye aracına bindi.

Varank, daha sonra Türkiye'nin Malezya'ya ihraç ettiği yerli ve milli üretim olan havalimanı yangın söndürme aracını da bir süre kullandı, sürüş sırasında şirket yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sürüş öncesi şoför koltuğunda gazetecilere açıklama yapan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Özel teşebbüs tasarlıyor üretiyor ve tüm dünyaya ihracat yapıyor. Bildiğiniz gibi Malezya Başbakanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız bu aracı tanıtmıştı. Oraya 12 milyon avroluk ihracat yapıldı. Buradaki araçların bir kısmı Nijerya'ya satıldı, Sırbistan'a satıldı. Böyle firmaları biz hükümet olarak destekliyoruz. Destek sayesinde yerli ve milli üretim gelişiyor. Bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. Görünce biz de mutlu oluyoruz."

Bakan Varank, yerli ve milli yangın söndürme aracı nı kullandı - İZMİR

İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:07 Kaynak: AA
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