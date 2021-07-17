Bakan Varank: "Yerli VLP aşısında 2. dozlar uygulanmaya başladı" - Son Dakika

Bakan Varank: "Yerli VLP aşısında 2. dozlar uygulanmaya başladı"

SİNOP – Sinop'ta aşı çalışmalarına ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yerli VLP aşısı çalışmaları kapsamında Faz 2'de 1. doz aşılamalar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başladı" dedi.

Dün akşam Sinop'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ziyaretlerine bugünde devam etti. Bakan Varank burada biyokütle enerji santrali açılışı ile şoklama ve depolama tesisi temel atma törenlerine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada yerli aşı çalışmalarına da değinen Varank, "Bildiğiniz üzere TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu aracılığıyla tüm Türkiye'den bilim insanlarımızın katkıları ile aşı geliştirme çalışmaları yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de oldukça yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımız. Biliyorsunuz VLP aşısının ilk insan denemelerinde ben de gönüllü oldum. 26 Haziran'da VLP aşısında Faz 2 aşamasına geçmiştik. Faz 2'de 1. doz aşılamalar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başladı. Hamdolsun şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi. İkinci dozlar da uygulanıp gönüllülerden alınacak sonuçlar değerlendirildikten sonra inşallah son aşama olan Faz-3'e geçeceğiz. Tüm süreçler olumlu tamamlanırsa da yerli VLP aşımıza kavuşacağız. Covid-19 belasıyla mücadeleye Türkiye'den tüm dünyaya şifa olabilecek bir katkı sunmuş olacağız" diye konuştu.

Açılışı ve temel atması yapılan tesislerle ilgili bilgiler de veren Bakan Varank, "Biri enerji, diğeri su ürünleri alanında olan bu iki yatırımın toplam bütçesi 260 milyon liranın üzerinde. Bu projeler Sinop'un potansiyelini çok daha üst seviyelere taşıyacak, ilimiz ekonomisinin gücüne güç katacak. İlk proje, bakanlığımız destekleriyle kurulan SATEM firmasının Sinop Biyokütle Enerji Santrali. 180 milyon TL'yi bulan bu yatırım, doğrudan ve dolaylı olarak 500'e yakın istihdam oluşturacak. Bu tesis her anlamda çevre dostu bir yenilenebilir enerji santrali. Ormanlarda çürümeye terk edilmiş ya da kereste fabrikalarından çıkmış atıkları ekonomimize kazandırıyor. Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz, bugüne kadar biyokütleden gaz ve enerji üreten 17 projeye 60 milyon lirayı aşkın destek verdi. Yine bu alanda 400'ün üzerindeki araştırma ve yatırım projesine TÜBİTAK aracılığıyla 440 milyon TL kaynak aktardık. Bugün ayrıca Sinop'a kazandıracağımız ikinci projemizin; Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin temelini atıyoruz. İnşallah bu tesis tamamlandığında Sinop; su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği alanında daha verimli işleyen bir ekosisteme sahip olacak. 105 milyon TL bütçesi olan bu projeyi 'Rekabetçi Sektörler Programı' kapsamında destekliyoruz. Maliyeti 85 milyon TL'nin üzerinde olan bu tesis; 20 dönümlük bir alanda, yılda 3 bin ton kapasiteyle hizmet verecek" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası şoklama ve depolama tesisi temel atması için dua edilerek butonlara basıldı. Ardından Keten Müzesi Projesi için Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ile Bakan Varank tarafından imzalar atıldı. İmza sonrası biyokütle enerji santraline gidilerek kesilen kurdele ile açılışı gerçekleştirildi. Programlara AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç katıldı.