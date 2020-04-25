Bakan Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı (2) - Son Dakika

Bakan Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı (2)

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 günde seri üretimine geçilen yüzde 100 yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazının dünya standartlarında olduğunu belirterek, "Türk mühendisleri projede Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 14 günde seri üretimine geçilen yüzde 100 yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazının dünya standartlarında olduğunu belirterek, "Türk mühendisleri projede Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler." dedi.

Varank, AA muhabirine, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecine ve bundan sonra atılacak adımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cihazın 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından indirildiğini, yüzde 100 yerli ve milli olduğunu ifade eden Varank, ilk ürünlerin Başakşehir Şehir Hastanesi'nde kullanıma sunulduğunu söyledi.

Varank, cihazın üretimi için bir araya gelen ekiplerin bu sürece asla para kazanmak amaçlı bakmadıklarını belirterek, "Ben mühendislerimizin teknik çalışmalarının raporlarını her gün okudum. Türk mühendisleri projede Milli Mücadele süreci şuuruyla hareket ettiler. Her biri gecelerini gündüzlerine katarak fedakarca çalıştılar. Yurt dışından ithal edilmesinde zorlanılan, hatta iki katı fiyatına alınmaya çalışılıp bize gönderilmeyen ürünlerin 2-3 gün gibi kısa bir sürede yerlileştirildiğini birebir takip ettim. Bu fedakarlıkla olabilecek bir şey." diye konuştu.

Virüs Türkiye'ye gelmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile birlikte hareket ederek çalıştıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Ülkemizin ihtiyaç duyabileceği ve bu virüsle mücadelede gereksinim arz eden ürünler ve malzemeler için planlamalarımızı çok sıkı bir biçimde yapmaya başladık. Bildiğiniz gibi bu virüsün en önemli özelliği akciğerlerde tutunması ve onları işlevsiz hale getirmesi. Bu hastalıkla mücadele edilebilmesi için en önemli araçlardan birinin yoğun bakım solunum cihazları olduğu tüm dünya tarafından anlaşılmış oldu."

"Bu cihazları ülkemizde üretebiliriz diye yola çıktık"

Varank, yoğun bakım solunum cihazı ihtiyacını kısa sürede fark ederek Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaları araştırdıklarını belirterek, "Bakanlığımızın çok çeşitli destekleriyle ortaya çıkmış bir girişimcilik firması vardı, ismi Biosys. Bu firmanın yoğun bakım solunum cihazları ürettiğini tespit ettik. Bu cihazlar ancak pilot seviyede üretilmişti. Tüm Türkiye'de 12 tane üretildiğini ve bazı hastanelerde kullanıldığını belirledik. Bunun üzerine arkadaşlarımızla bir planlama yaptık ve dedik ki 'Biz bu cihazları ülkemizde üretebiliriz.' Böylece yola çıktık." dedi.

Hızlıca Baykar ve Aselsan ile irtibata geçtiklerini, cihazların seri üretiminin gerçekleştirilmesi ve içindeki parçaların üretilmesi için yaptıkları görüşmeler sonucu firmaları bir araya getirdiklerini aktaran Varank, şunları söyledi:

"Burada özellikle Baykar'dan Selçuk Bayraktar'ın çok büyük desteği oldu. Bu işi sahiplendi ve cihazın seri üretimi için mühendislik çalışmalarını yaptık. Bu esnada da ülkemizin yine köklü sanayi kuruluşlarından Arçelik ile irtibata geçtik. Onlar da bu çalışmanın içinde olmayı kabul ettiler. Bunun hızlı ve seri üretimi için sıfırdan bir hat kuruldu ve bu hatta cihazlar üretilmeye başlandı."

"Tüm dünyanın peşine düştüğü cihaz"

Bu 4 büyük firmanın yanında, özellikle KOBİ ölçeğindeki tedarikçilerin de projenin içinde yer aldığını anlatan Varank, "Örneğin bir kauçuk firmamız sadece bu aletlerde kullanılan contaların üretimi için fabrikasını açtı. Milli Mücadele olarak adlandırabileceğimiz bu birliktelik neticesinde, 14 gün gibi kısa bir sürede tüm dünyanın peşine düştüğü, hastaların tedavisinde en önemli sağlık aletlerinden birisi olan bu yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini gerçekleştirmiş olduk." diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin sağlık alanında çok önemli yatırımlar yaptığına dikkati çekti.

"Belki bizim bu cihaza bu süreçte hiç ihtiyacımız olmayacak. Çünkü altyapımız sağlam ama biz her hal ve şartta eğer ileride ihtiyacımız olursa diye bunları yerli ve milli olarak çok hızlı bir şekilde üretmiş olduk." ifadelerini kullanan Varank, cihazın seri üretiminin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere başlatıldığını dile getirdi.

"Cihazların ihracatını da yapabiliriz"

Cihazların sadece Türkiye için üretilmediğini belirten Varank, "Biz bu cihazları aynı zamanda insanlık için ürettik. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız uygun görürse, bu cihazın ihracatı da yapılabilir. Çünkü dünya standartlarında bir alet ürettiğimize inanıyoruz." dedi.

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olmasını istediklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bunun yolunun nereden geçtiği belli. Ülke olarak Ar-Ge'ye ve insana yatırım yapmamız lazım. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bizim bakanlığımız özelinde Ar-Ge'ye ve bu çalışmaları gerçekleştirecek insana yatırım yapıyoruz. Girişimcilerimize yatırım yapıyoruz ve 18 senede yaptığımız bu yatırımlar sayesinde gerçekten önemli bir noktaya geldik. Zaten savunma sanayisindeki başarılarımızı, özellikle son operasyonlarımızdan sonra bütün dünya konuşmaya başlamıştı. İşte biz bu yakaladığımız şuuru, bu anlayışı sanayinin bütün alanlarına yaymak istiyoruz."

Varank, gelecek dönemde sağlık endüstrisi alanında ilave katma değer oluşturacak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi için destekler vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu alanda çok farklı politika enstrümanlarının bulunduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK ile Ar-Ge'yi destekliyoruz. KOSGEB ile bunun yatırımını yapacakları teşvik etmeye çalışıyoruz. Kalkınma ajanslarımız yereldeki şirketleri bularak bunlara yatırım yapıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge'ye olan destekleri sağlık alanında da devam edecek. Şu anda dünyada yine ses getireceğine inandığımız projelerimizin arkasından gidiyoruz. Mesela Aselsan yerli ve milli MR cihazı geliştirmek üzere. Bunlarla beraber yürüttüğümüz, üniversitelerimizin işin içine dahil olduğu projelerimiz var. Biz sağlık sektöründe de hem kendimize yeten hem de dünyaya çare olacak ülke konumuna inşallah önümüzdeki dönemde geleceğiz."

Bakan Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı (2)

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:08 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi Babasının korona şüphesiyle yattığı hastanede çalışan hemşire, şifa dağıtmaya devam etti TÜBİTAK Başkanı, koronavirüs aşısı için 9 aylık bir zaman dilimini işaret etti Korona virüs öncesi ve sonrası Taksim'de büyük değişim Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde İngiltere'den Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi: Kendimi güvende hissettim PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği işçinin, kızını terör örgütünden kurtardığı ortaya çıktı Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti Fil hastalığı nedeniyle 4 yıldır evden çıkamayan kadın, ayağa kalkabilmek için yardım bekliyor Belediye işçilerinin tabut şakası paylaşım rekoru kırdı Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek AVM'lerin açılmasını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istemiş
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
17:11
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı         
14:49
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım         
14:05
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 17:54:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazının üretim sürecini anlattı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]