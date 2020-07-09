Bakan Varank: Yılın ilk yarısında, OSB'lerde 583 üretim tesisi faaliyete geçti
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın ilk yarısında organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyete geçen 583 üretim tesisini, sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yılın ilk yarısında organize sanayi bölgelerinde (OSB) faaliyete geçen 583 üretim tesisini, sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın ilk yarısında, sadece OSB'lerde 583 üretim tesisi ruhsat alarak faaliyete geçti. Ülkesinden bihaber ezberciler gerçekleri görmek için klavyelerini bırakıp sahalara inebilir. Ülkemizde yatırım ve üretim iştahı güçlü şekilde devam ediyor" dedi. Bakan Varank, paylaştığı video ile faaliyete geçen 583 üretim tesisini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:15 Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Varank: Yılın ilk yarısında, OSB'lerde 583 üretim tesisi faaliyete geçti - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi