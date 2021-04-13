Bakan Varank: Yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduğunu açıkladı.

Bakan Varank, sanayi üretimi verilerine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Varank, "Global tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen sanayi üretiminde artış eğilimi sürüyor. Sanayi üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8, bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda, yıllık sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden birisi olduk" ifadesini kullandı.