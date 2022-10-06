BAKAN VARANK YOLLARI YEMEYECEKSİNİZ AMA O YOLLAR SAYESİNDE BİRİLERİNİN KARNI DOYACAK - Son Dakika
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BAKAN VARANK YOLLARI YEMEYECEKSİNİZ AMA O YOLLAR SAYESİNDE BİRİLERİNİN KARNI DOYACAK

06.10.2022 15:05

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı açılışına katıldı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı açılışına katıldı. Açılışta konuşan Varank Duble yollar yaptık. Köprüler yaptık. Ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik. Diyorlar ki 'Biz yolları mı yiyeceğiz Tabii ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak dedi.

IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, BİFAŞ Organizasyonuyla bugün İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. Türkiye'nin yatak kompanentleri ve teknolojilerinin yer aldığı IBIA EXPO 2022'nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gerçekleştirdi. Mustafa Varank'a, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç de eşlik etti. Protokol konuşmasının ardından Bakan Varank fuarı gezdi. Varank, daha sonra İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Jewelry Show açılışını da yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Avrupa'da resesyonun konuşulduğu, Amerika'da resesyonun konuşulduğu bir dönemde böyle fuarlarla cıvıl cıvıl ortamı yakalamaktan biz gerçekten çok memnunuz. Fuarlar konusunda bir öneride bulunmak istiyorum; artık her şeyin dijital ikizinin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Fuarların da dijital ikizinin bu dönemde yapılması gerektiğine ben inanıyorum. Türkiye gaza bastı dediğimizde, birileri rahatsız oluyor, bizimle dalga geçmeye çalışıyorlar. Bu ülkede kişi başına düşen milli gelir yalnızca 3 bin dolar civarındaydı. Şimdi bu rakam 3 katına çıktı. Biz 12 bin doları gördük. Şu anda 9 bin dolar civarında. 'Duble yollar yaptık, köprüler yaptık, ulaşım ağını olması gerektiği seviyeye getirdik' diyoruz. Diyorlar ki 'Biz yolları mı yiyeceğiz Tabii ki yolları yemeyeceksiniz ama o yollar sayesinde, o ulaşım ağı sayesinde oluşan ticaret ve ihracatla birileri karınlarını doyuracak dedi.

TÜRKİYE'NİN YATAK SEKTÖRÜNÜ DOMİNE ETMESİ İŞTEN BİLE DEĞİL

Mustafa Varank Mobilya sektöründe de müthiş bir ivme yakaladık. 2002 yılında 290 milyon dolar olan ihracat bugün yaklaşık 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yatak sektörünü, yatak yan sanayi teknolojilerini domine etmesi işten bile değil. Kahve makinesinden, süpürgelere kadar her ürün akıllı olmaya başladı. Yapay zekayı, dijital teknolojileri, yataklara da entegre etmek ya da başka yeniliklere de imza atmak sektörün geleceği açısından önemli ve değerli diye konuştu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, IBIA EXPO 2022 fuarı açılışında konuştu Açıklaması Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, IBIA EXPO 2022 fuarı açılışında konuştu Açıklaması Mastercard, Michelin Guide İstanbul'un resmi partneri oldu Mastercard, Michelin Guide İstanbul'un resmi partneri oldu
Kaynak: DHA

Mustafa Varank, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN VARANK YOLLARI YEMEYECEKSİNİZ AMA O YOLLAR SAYESİNDE BİRİLERİNİN KARNI DOYACAK - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAKAN VARANK YOLLARI YEMEYECEKSİNİZ AMA O YOLLAR SAYESİNDE BİRİLERİNİN KARNI DOYACAK - Son Dakika
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