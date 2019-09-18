Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu.
Son Dakika Ekonomi Haber

Bakan Varank: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu.

1 saat önce

Bakan Varank: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu. İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceğiz."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i, İbrahim Okur'un FETÖ'den yargılandığı davada tanık olarak dinlediler
Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Sıla'ya bakışlarıyla gündem olan Ahmet Kural, bu sefer de yeni sevgilisine aşk dolu baktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:27:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Varank: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]