Bakan Varank: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu.
1 saat önce
Bakan Varank: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:26 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu. İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceğiz."
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