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Bakan Varank: "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi...
6 saat önce
Bakan Varank: "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:46 Kaynak: AA
Bakan Varank: "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik. 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz."
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