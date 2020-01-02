Bakan Varank: "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi... - Son Dakika Ekonomi

Bakan Varank: "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi...

6 saat önce

Bakan Varank: "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik.

Bakan Varank:

Bakan Varank: "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik. 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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