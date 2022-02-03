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Bakan Derya Yanık: "1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz" - Son Dakika

Bakan Derya Yanık: "1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz"

03.02.2022 00:04

Bakan Derya Yanık: "1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun faydalanacağını bildirdi.

Bakan Derya Yanık: "1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 milyon çocuğun faydalanacağını bildirdi.

Bakan Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızın eğitim hayatına erken yaşta başlaması zihinsel ve sosyal gelişimleri için oldukça önemli. Bunun için 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz. Hem miniklere hem ailelere hayırlı olsun" dedi.

Bakanlıktan programa ilişkin yapılan açıklamada ise "Halihazırda sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerin 3- 5 yaş aralığındaki çocukları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarına kayıt olmaları durumunda yardımdan faydalanabilecek. 1 milyon çocuğumuzun doğrudan yararlanması hedeflenen destek programı için yıllık 500 milyon TL bütçe ayrıldı. Yardımların ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına her yıl ağustos ayına kadar yatırılması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Bakan Derya Yanık: 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz
Bakan Derya Yanık: 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz
Bakan Derya Yanık: 1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz

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Derya Yanık, Medya, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Derya Yanık: '1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Derya Yanık: "1 milyon çocuğumuzun faydalanabileceği Anaokulu/Ana sınıfı Destek Programımızı bu yıl başlatıyoruz" - Son Dakika
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