BAKAN YANIK 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ VE ŞEHİT YAKINLARININ İTİBARSIZLAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ - Son Dakika

ANTALYA'da 15 Temmuz şehit ailelerinin buluşma etkinliğine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çalışmalarını asla kabul etmeyeceğimizi altını çizerek ifade etmek istiyorum dedi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Premium Tekirova'da 15 Temmuz Derneği'nin geleneksel hale getirdiği '5'inci Şehit Aileleri Buluşması' gerçekleşti. Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ile 182 şehit ailesinden 584 kişi katıldı.

58 farklı şehirde ikamet eden 15 Temmuz şehit ailelerine ve şehit yakınlarına psikolojik ve sosyal destek sağlanacak 18 Kasım'a kadar devam edecek buluşmada, şehitlerin yakınları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk ile 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç'un yapacağı 'Babalarla Başbaşa', 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Varank Arslantürk'ün gerçekleştireceği 'Kadınlarla 5 Çayı', Gazeteci-Yazar Nedim Şener'in konuşmacı olduğu 'Gençlerle Kafa Kafaya' ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç'in yapacağı psikolojik içerikli 'Yeniden Hoş Geldin' gibi özel programlar düzenlenecek.

'15 TEMMUZ RUHUNU YAŞATACAK HER BİRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR VAZİFEDİR'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz ruhunu unutturmaya çalışanlara karşı bıkmadan usanmadan tüm dünyaya 15 Temmuz tarihi ve gerçeğini tek tek anlatacaklarını söyledi. 15 Temmuz gecesi canını vatan uğruna siper eden gazi ve şehitlerin aileleriyle sık sık bir araya geldiklerini anlatan Derya Yanık, Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak, 15 Temmuz ruhunu yaşatmak her birimiz için önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarına destek olmak ve hüzünlerini paylaşmak da şehitlerimizin hatıralarına hürmetimizin bir geleneğidir. Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çalışmalarını asla kabul etmeyeceğimizi altını çizerek ifade etmek istiyorum. Şehitlerin ailesini bizim ailemiz kabul ediyorum dedi.

'İSTİHDAMLAR ARTIYOR'

Şehit yakınları ve gaziler için çalışmaların devam ettiğini belirten Derya Yanık, Bu süreçte şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını 1'den 2'ye çıkardık. Yeni düzenlemeyle daha önce istihdam hakkı bulunmayan vazife ve hak malullerinin de istihdam hakkından faydalanmalarını sağladık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık. Daha önceden yılda 2 defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. Hak sahiplerini bekletmeden atamalarını gerçekleştiriyoruz. Eğitim, konut kredisi desteği, ücretsiz seyahat hakkı gibi daha birçok konuda ekonomik destek ve sosyal imkanlardan yararlanmalarını sağlıyoruz. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi imkan sunmak, refah seviyelerini yükseltmek için elimizden gelen çalışmaları bundan sonra da sürdüreceğiz diye konuştu.

'GÖZÜNÜ KIRPMADAN CANINI VERDİLER'

Şehit ailelerine başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, O gece zor bir geceydi. Allah bir daha bize böyle geceyi yaşatmasın ama kendini 1 dolara satan hainler ve işbirlikçileri buradaki güzel insanların evlatlarının, eşlerinin, yakınlarının gözlerini kırpmadan canını verebileceğini ülkesinden bayrağına, ezanından cumhuriyetine demokrasine sahip çıkabileceğini o hainler bilemedi. Buradaki kişilerin yakınları bugün ülkemiz yoluna devam etsin diye dünyada söz sahibi olsun diye gözünü kırpmadan canlarını verdi. İnşallah böyle günleri bir daha yaşamak istemiyoruz diye konuştu.

ART NİYETLİ İNSANLARA GEÇİT VERİLMEYECEK

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 50-100 tane tankla üzerimize gelseler, dünyanın en gelişmiş silahlarıyla, bombalarıyla üzerimize gelseler bu milletin kalbindeki günlündeki insana, bayrağına, vatanına olan sevgisinden dolayı bu millete hiçbir şey yapamazlar. Yeniden projeler yapmasın, yeniden darbe ihtilal teşebbüs senaryoları yazmasınlar bu milletin kalbindeki o sevgi ve muhabbet ahirete ve şehadete olan inancı kesinlikle bu vatandaki art niyetli insanlara geçit vermeyecektir dedi.

Etkinlikte İstanbul eski Başvaizi Mustafa Akgül ile sohbet ve şehitler için dualar edildi.