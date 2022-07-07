Bakan Yanık, "15 Temmuz Türkiye Aşkına Resim ve Şiir Sergisi"nin açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yanık, "15 Temmuz Türkiye Aşkına Resim ve Şiir Sergisi"nin açılışında konuştu Açıklaması

07.07.2022 12:41
Bakan Yanık, "15 Temmuz Türkiye Aşkına Resim ve Şiir Sergisi"nin açılışında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkımıza meydanlara çıkmaları için yaptığı çağrının ardından, cadde ve sokakları dolduran milyonlar, daha önce belki de hiç bu kadar yakından görmedikleri tankların, uçakların, mermilerin önüne...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkımıza meydanlara çıkmaları için yaptığı çağrının ardından, cadde ve sokakları dolduran milyonlar, daha önce belki de hiç bu kadar yakından görmedikleri tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek, adeta bir kurtuluş destanı yazdılar." dedi.

Yanık, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan gençler, kadınlar, yaşlılar ile il ve ilçelerde çalışan personel tarafından hazırlanan "15 Temmuz Türkiye Aşkına Resim ve Şiir Sergisi"nin Milli Kütüphane'deki açılışına katıldı.

Etkinliğin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlendiğini vurgulayan Yanık, sergide profesyonellik ölçüsünde eserler olduğunu söyledi.

Gerçekliğin ve anın, sanatın büyüsü altında tekrar sunulmasının hayata bir başka anlam ve coşku kattığını ifade eden Yanık, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, halkın hafızasında nasıl yer ettiğinin bu sergiyle görüldüğünü dile getirdi.

"Türkiye Aşkına" temasını seçenleri kutlayan Yanık, "Çünkü biz vatanımıza aşkla bağlıyız. Türkiye, bizim için bir ülke adı değildir sadece. Özgürlüktür, fikirdir, aşktır, heyecandır." diye konuştu.

Yanık, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, devletin çeşitli kademelerine sinsi bir şekilde sirayet etmiş bir grup hainin, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini vesayet altına almak amacıyla gerçekleştirdiği menfur bir saldırı olduğunu vurguladı.

"15 Temmuz, diriliş ruhunu benliğinde yaşatmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını ve Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef alarak, milli iradeyi ve demokrasiyi yok etmek isteyen hainlerin, aziz milletin sarsılmaz bağımsızlık iradesi karşısında menfur emellerini gerçekleştiremeden mağlup olduğunu aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, halkımıza meydanlara çıkmaları için yaptığı çağrının ardından, cadde ve sokakları dolduran milyonlar, daha önce belki de hiç bu kadar yakından görmedikleri tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek, adeta bir kurtuluş destanı yazdılar. Necip milletimiz, bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir 'milli irade destanı' nakşetmiştir.

Binlerce yıllık tarihi boyunca zulme ve esarete boyun eğmeyen Türk milletinin soylu direnişi, bir kez daha tescil edilmiştir. 15 Temmuz, diriliş ruhunu benliğinde yaşatmaya devam edecektir. Çıplak elleriyle koca koca tankların, uçakların karşısında durmaya cesaret eden bir milletin şiirinin, destanının yazılması mukadderdir. Bu şiir ve resimlere baktıkça iftihar etmemek, böyle bir milletin evladı olmaktan dolayı gurur duymamak mümkün değil. Bu sergi, bize şunları hatırlatmaktadır, milletimizin yüreğindeki ülke, millet, devlet, bayrak, din sevgisi, mukaddesat sevgisi çok büyük ve aşikardır."

Bakan Yanık, 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık kalacak sergiyi tüm halkın görmesini istediğini belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilere de şifa diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve protokol üyeleri tarafından serginin açılışı yapıldı.

Bakan yardımcıları Fatma Öncü ile Rıdvan Duran, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın ve personelle sergiyi gezen Yanık, daha sonra anı defterini imzaladı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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