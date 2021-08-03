"2013 yılından bu yana uzman personelimizle 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda psikososyal destek ekipleriyle her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "2013 yılından bu yana meydana gelen afet ve acil durumlarda uzman personelimiz ile 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Bakanlığın, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri sunma konusunda ana çözüm ortağı olduğunu kaydeden Yanık, "Afet ve acil durumlarda; etkilenen vatandaşlarımızın en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psiko-sosyal destek ekiplerimiz afetlerden sonra en kısa sürede sahaya iniyor" dedi.

Bakan Yanık, doğal ya da insan faktörü ile meydana gelen afet ve acil durumlarda toplumsal ruh sağlığını korumak, etkilenenlerin normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla sahada yürüttükleri çalışmaların, Covid-19 ile çok daha kapsamlı şekilde devam ettiğini aktardı.

İl Müdürlükleri tarafından 2013 yılından bu yana deprem, yangın, sel gibi afet ve terör saldırılarını da içeren toplam 148 afet/acil durumda vatandaşlar için başta psikolog, psikolojik danışman, sosyolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimci olmak üzere oluşturulan ekiplerle beraber var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Bakan Yanık, "Uzman personelimiz ile 542 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdik" şeklinde konuştu. Yanık, 2021 yılında da 11 afet ve acil durumda 765 personel ile 6.168 kişiye psikososyal destek hizmeti sağladıklarını kaydetti.

2021 yılında psikososyal destek verilen afet ve acil durumlar arasında 14-22 Temmuz'daki Rize ve Artvin sel felaketi, 28 Temmuz'daki Antalya, Adana, Osmaniye, Kayseri ve Mersin'deki orman yangınları ile 29 Temmuz'daki Muğla orman yangını yer alıyor.

(Mustafa Cenik/İHA)