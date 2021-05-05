Bakan Yanık, "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Yanık, "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde konuştu Açıklaması

05.05.2021 13:47
Bakan Yanık,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Üniversitelerimiz, farklı engel gruplarından oluşan yaklaşık 50 bin öğrencimize ev sahipliği yaparak, toplumsal adaleti güçlendiriyor, eğitim fırsatlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarını sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Üniversitelerimiz, farklı engel gruplarından oluşan yaklaşık 50 bin öğrencimize ev sahipliği yaparak, toplumsal adaleti güçlendiriyor, eğitim fırsatlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarını sağlıyor." dedi.

Bakan Yanık, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni"ne çevrim içi katıldı.

Burada konuşan Yanık, üniversitelerin bilim, fen, sanat, spor, ahlak ve fazilette toplumu aydınlatan, en büyük sermaye nitelikli insan gücünü yetiştiren, destekleyen, Türkiye'nin 2023 hedeflerine yürüyüşünde başat rol üstlenen gözde eğitim kurumları olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren 227 üniversitenin, eğitim kalitesiyle şehirlerin çehresini değiştirmeye, ülkeye değer katmaya devam ettiğini kaydeden Yanık, "Üniversitelerimiz, farklı engel gruplarından oluşan yaklaşık 50 bin öğrencimize ev sahipliği yaparak, toplumsal adaleti güçlendiriyor, eğitim fırsatlarından eşit ve adil bir şekilde yararlanmalarını sağlıyor." dedi.

-"Hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak öncelikli hedefimiz"

YÖK tarafından 2018'de başlatılan ve 41 üniversiteye verilen "Engelsiz Program Nişanı" uygulamasında, sayının geçen yıl 116'ya yükselmesini takdirle karşıladığını söyleyen Yanık, "2023 hedefleri doğrultusunda, inşallah bu nişanı almayan üniversitemizin kalmayacağına yürekten inanıyorum. Engelli bireylerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırmak, onlara engelsiz ufuklar sunmak öncelikli hedefimizdir." ifadesini kullandı.

Yanık, bu kapsamda yeni hedefler belirleyip, Türkiye'yi örnek ülke haline getirebilmek için hayallerin önündeki engelleri kaldıracaklarını vurguladı.

Bakanlık olarak, üniversiteler dahil, kamu kurum ve kuruluşlarını teknik ve mali yönden desteklemeyi sürdüreceklerini dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Zira, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için başlattığımız her hizmet, her proje onlar için başarı, sevinç ve mutluluk kaynağı haline geliyor. Bu duyguyu onlarla birlikte yaşamaktan, paylaşmaktan daha güzel bir şey olamaz. Çünkü yaşamak birlikte güzeldir. Biz bu mottoyu, bütün çalışmalarımızda hakim kılmaya çalışıyoruz. Sizler de özgün çalışmalarınızla bu sözü çok daha anlamlı hale getirdiniz.

Engelli vatandaşlarımıza üniversite kapılarını açarak, eğitime erişimlerini sağlayarak onlara yaşam koridoru açtınız. Engelsiz bir ekosistem oluşturarak eğitimden istihdama uzanan, hayata katılımlarını destekleyen, öz güvenlerini artıran çalışmalara imzalar attınız. Erişilebilirlik alanında hayata geçirdiğimiz her hizmet, bu umudu daha da yeşertmiş, engelli vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu, manevi hazzını bizlere bir kez daha yaşatmıştır. Bu anlamda üniversitelerimize verilen her ödülü, engelli vatandaşlarımızın manevi şahsiyetlerine, azim ve başarılarına verilmiş bir ödül olarak görüyorum."

Engellilerin aldığı eğitim sayesinde elde ettikleri başarılara ilişkin örnekleri ve AK Parti hükümetlerinin engellilere yönelik icraatlarını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Toplum olarak farkındalığı ne kadar artırırsak, daha fazla engelli vatandaşımızı okulla buluşturur, bina ve kaldırımlar, park ve bahçeler hepimiz için ortak yaşam alanlarına dönüşür. Yerel yönetimler, hastaneler, okullar, fabrikalar herkes için erişilebilir özgür alanlar haline gelir. Bu duyguyu, bu eylemi daima diri tutmak, toplumsal farkındalığı artırmak, hizmet etmek için buradayız." diye konuştu.

Derya Yanık, Üniversite, Türkiye, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık, '2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri' töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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