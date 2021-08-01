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Bakan Yanık: "21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek" - Son Dakika

Bakan Yanık: "21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek"

01.08.2021 15:07

Bakan Yanık: "21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Kozan'daki yangın bölgesinde Bakan Derya Yanık: "Biz vatandaşımızın kederine ortak, sevincini çoğaltmak anlayışıyla hareket ediyoruz" "Türkiye'nin orman...

Bakan Yanık: "21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Kozan'daki yangın bölgesinde

Bakan Derya Yanık: "Biz vatandaşımızın kederine ortak, sevincini çoğaltmak anlayışıyla hareket ediyoruz"

" Türkiye'nin orman varlığını arttıran bir siyasi irade var"

ADANA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "21 milyon lira sırf bu yangınlar sebebiyle sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına kaynak aktarımı yapmış olduk. Arkadaşlarımızın tespitleri devam ediyor. Eksik kalan oldukça kaynak aktarımı devam edecek" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Kozan'daki yangın bölgesine geldi.

Kozan Yangın Yönetim Merkezi'nde ilk olarak toplantı gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkveren, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Belediye Başkanvekili Soner Uzun ve çok sayıda kurum müdürü eşlik etti.

İlk olarak Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Bakan Yanık'a brifing verdi.

"Hızlıca ağaçlandırmalar yapılacak"

Brifing sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Derya Yanık, vatandaşların yangın sebebiyle uğradığı zararın en hızlı şekilde giderileceğini belirterek, "Adanamıza Kozan ve Aladağ'a çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son günlerde yaz şartları, bölgenin coğrafi şartları nedeniyle 5 ayrı ilimizde orman yangınları meselemiz var. Bundan dolayı çok üzgünüz. Adana ve Osmaniye'de bizi teselli eden tek husus can kaybının olmaması. Çünkü Antalya'da can kayıplarımız var. Dün Antalya'daydım. Bugün de Adana ve Osmaniye'ye geleceğimi Cumhurbaşkanımıza arz ettim. Çok selamları var. Bütün bölgelerimizi yakından takip ediyoruz. Vatandaşımızın yangın sebebiyle uğradığı her türlü zarar muhakkak giderilecek ve zararlar karşılanacak. Can kaybı olmaması bizim için önemli. Yanan varlıklarımız yeşil vatan bizim için. Hızlıca ağaçlandırmalar yapılacak" diye konuştu.

"Bizim için can her şeyden önemli"

AK Parti iktidarının Türkiye'nin orman varlığını arttıran bir siyasi irade olduğunu kaydeden Yanık, "Türkiye'nin orman varlığını arttıran bir siyasi irade var. Aynı zamanda vatandaşımızın da kampanyalar başlatarak ağaçlandırmaya başlama talepleri bizim için anlamlı. Can kaybı olmaması için bizim için önemli. Malı bir şekilde telafi ederiz. Bütün kurumlarımız koordineli bir şekilde gerekeni yapıyor ama can bizim için önemli. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hizmet üretiyoruz. Bu afetin de başından itibaren bütün kurumlarımız çok hızlıca organize oldular. Ben hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"21 milyon lira kaynak aktardık"

Yangın bölgelerine toplam 21 milyon lira kaynak aktarımı yapıldığını da vurgulayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, daha sonra şunları söyledi:

"Aladağ'a ilk etapta 500 bin lira gönderdik ikinci etapta da 1 milyon lira gönderdik. Toplamda 1 buçuk milyon lira aktardık. Kozan içinde ilk etapta 3 milyon lira aktarım yaptık. Kamuoyu ile de paylaştık. Aynı şekilde Osmaniye'nin Kadirli ilçesi için 1 milyon, merkez içinde bugün talimatını verdik 1 milyon lira kaynak aktarımı yapmış olduk. Diğer illerimizde Antalya Akseki için 1 milyon, Manavgat'a önce 4 sonra 6 milyon olmak üzere toplamda 10 milyon lira kaynak aktardık. Mersin Aydıncık için 500 bin lira. Mersin merkez içinde 1 buçuk lira olmak üzere toplamda 2 milyonluk kaynak aktardık. Muğla içinde 1 buçuk milyon başlangıç itibariyle aktarım yaptık. Toplamda bizim bakanlığımız 21 milyon lira sırf bu yangınlar sebebiyle sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına kaynak aktarımı yapmış olduk. Arkadaşlarımızın tespitleri devam ediyor. Eksik kalan oldukça kaynak aktarımı devam edecek. Biz vatandaşımızın kederine ortak, sevincini çoğaltmak anlayışıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla böyle zamanlarda çok hızlı koordine olup öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması sonra da kalıcı ihtiyaçların tespiti bizim için öncelikli. Böyle zamanlarda olabildiğince birbirimize kenetlenerek yaralarımızı ne kadar hızlı sayarsak amaca hizmet etmiş sayarız kendimizi."

"Kaostan beslenen, moral bozmak için çalışan hareketleri görüyoruz"

Asılsız haberlere de itibar edilmemesi gerektiğini belirten Bakan Yanık, "Böyle zamanlarda kaostan beslenen, moral bozmak için çalışan hareketleri görüyoruz. Ama şükürler olsun ki milletimiz bu provokatif hareketlere prim vermedi, vermeyecektir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları organize şekilde hareket ediyorlar. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci de çok yakından, birebir anlık takip ediyoruz" dedi.

Bakan Yanık, Kızlarsekisi ve Gökgöz mahallelerinde evi yanan vatandaşlar ile bir araya geldi.

Bakan Yanık: 21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek
Bakan Yanık: 21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek
Bakan Yanık: 21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek
Bakan Yanık: 21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek
Bakan Yanık: 21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek

Derya Yanık, Aladağ, Yangın, Adana, Genel, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Yanık: '21 milyon lira kaynak aktarıldı, eksik oldukça aktarım devam edecek' - Son Dakika


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