Bakan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan'ın Türk çocuklarının dünya çocuklarıyla paylaştıkları bir şölen ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek "Türk çocukları olarak bu bağımsızlık tutkusunu dünya çocuklarıyla paylaşıyoruz. Hepimize hayırlı olsun, mutlu, kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından video yayımladı.

Videoda, makamına gelen çocuklarla "Güvenle Oku Yayın Toplantısı" yapan Yanık, çocuklara çeşitli kitapların tanıtımını yapmak için bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirtti.

En sevdiği kitabın "Küçük Prens" olduğunu ifade eden Yanık, Bakan olmak isteyen çocuklara, derslerine çok çalışmaları ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Yanık, videoda şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın bütün çocuklarımıza, dünyadaki her çocuğa kutlu ve mutlu olmasını temenni ediyorum. 23 Nisan, Türk çocuklarının dünya çocuklarıyla paylaştıkları bir şölen, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı ve bizim bağımsızlık mücadelemizin kilometre taşlarından biridir.

O günden bugüne Türk milleti, bağımsızlığını korumak için her türlü mücadeleyi, fedakarlığı yaptı ama aynı zamanda o tarih bilincini de çocuklarına hafıza olarak bıraktı. Şimdi biz Türk çocukları olarak bu hafızayı, bu mücadele azmini, bu bağımsızlık tutkusunu dünya çocuklarıyla paylaşıyoruz. Hepimize hayırlı olsun, mutlu, kutlu olsun."