Bakan Yanık: "4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 Milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Yanık: "4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 Milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık"

28.04.2022 13:17
Bakan Yanık: "4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 Milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara 119,5 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara 119,5 milyon TL ödeme yaptıklarını bildirdi.

Nisan ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik bilgi veren Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı çerçevesinde ödemelerin yapıldığını bildirdi. Bakan Yanık, "Böylece 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 76,3 milyon TL destek

Bu doğrultuda düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, "Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu çerçevede toplamda 76,3 milyon TL destek sağladık" ifadelerine yer verdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ASKER AİLELERİNE DESTEK

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 21,7milyon TL yatırdıklarını söyledi.

Öksüz ve yetimler için yaklaşık 21,5 milyon TL ödeme

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu çerçevede 21,5 milyon TL hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

(Ömer Faruk Karataş-İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | 1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye Son dakika haberleri | 1 milyar TL'lik vurgun davasında 10 milyon TL kefaletle tahliye Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu! Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu! Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf Lastik kaplamadan 2,5 milyon TL tasarruf

Derya Yanık, Türk Lirası, Asker, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Yanık: '4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 Milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık' - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Pitbull saldırısına uğrayan Minik Asiye'nin davasındaki 4 sanığa tahliye kararı
14:25 Bahçesindeki çalıları yakmak isteyen adam, yanlışlıkla kendi evini yakıp kül etti!
14:17 Erdoğan'dan önemli görüşme! Putin, Rus pilotun takas süreci için teşekkür etti
14:16 DEVA'nın seçim kararını "çok zekice bulan" MHP lideri Bahçeli'den "kavga edeceğim" diyen CHP Lideri'ne yanıt: Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var
14:11 Manisa'da sezonun ilk kirazı kilosu 700 TL'den alıcı buldu!
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yanık: "4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 Milyon TL sosyal yardım ödemesi yaptık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement